¿Qué dijeron los integrantes de Tourista sobre Bad Bunny para ser abucheados en el primer show?

El último 13 de noviembre, Bad Bunny realizó el primer concierto en el Estadio Nacional de los dos shows que tiene planeado. Antes de su presentación, algunos artistas fueron invitados como la banda Tourista, la cual no fue muy bien recibida por el público.

El motivo por el cual los asistentes no disfrutaron su presencia sobre el escenario fue porque hace tres años participaron en Moloko Podcast. En aquella entrevista, uno de los integrantes señaló que no soportaba el reguetón y que era imposible colaborar en algún momento con el ‘Conejo Malo’.

Público no recibe de la mejor manera a Tourista en concierto de Bad Bunny

La banda Tourista, telonera en el concierto de Bad Bunny, fue recibida con abucheos antes del ingreso del ‘Conejo Malo’. Asimismo, es importante destacar que parte del público acompañó su presentación.

¿Qué fue lo que dijo Tourista sobre Bad Bunny?

En la entrevista de Moloko Podcast en 2019, Genko le comenta a Carlos Orozco y Hugo Lezama que odia el reguetón, sin imaginar que años después su banda sería telonera de Bad Bunny.

“ A él (Sandro Labenita) le encanta todo eso y yo lo odio, no lo aguanto, no aguanto la música urbana . El reggae no lo puedo ni escuchar”, dijo.

En esa misma línea, Rui de Pereira, quien es vocalista y guitarrista, dejó en claro que no habría forma de que Tourista haga una colaboración con el artista puertorriqueño.