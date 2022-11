Miembro de Tourista explica la razón de su menosprecio a música de Bad Bunny: “Todo nace del dolor”

Tourista, la banda peruana anunciada como la telonera de Bad Bunny en las dos fechas de sus conciertos en Lima, fue protagonista de un cúmulo de críticas en su contra debido a que, en el pasado, su bajista Genko tuvo desafortunados comentarios para calificar a la música del cantante puertorriqueño.

Sin embargo, no se imaginaron que los pifeos y abucheos serian parte del recibimiento que les dio el publicó la noche del 13 de noviembre en el Estadio Nacional. Desde que la primera de sus canciones sonó, el rechazo de cientos de asistentes a su show se hizo escuchar.

La vez que Genko de Tourista despreció la música de Bad Bunny

Todo aconteció en el 2019, cuando el trío de músicos brindó una entrevista al canal de YouTube Moloko Podcast, conducido por Carlos Orozco y Hugo Lezama. En ese entonces, Genko expresó su rechazo hacia el género urbano, en especial a uno de los hits del ‘Conejo Malo’: “Calaíta”.

“Yo lo odio, no lo aguanto. No aguanto la música urbana, no aguanto el dance hall, el reggae no lo puedo ni escuchar ”, precisó el músico de larga cabellera. Incluso, cuando su compañero Rui Pereira lo acusó de haberlo visto bailando “Calaíta” en una reunión social, este descartó tal posibilidad. “Nunca, men”, refirió.

Genko de Tourista se retracta: ¿qué dijo?

Tras ser anunciados como los teloneros de Bad Bunny, cientos de peruanos recordaron los comentarios de Genko y se mostraron en desacuerdo con que sean los artistas elegidos para abrir el show del ‘Conejo’. En vista de la tensa situación, Tourista brindó, en una nueva oportunidad, una entrevista para Moloko Podcast y se retractaron de sus opiniones del pasado.

Genko tomó la palabra para redimirse de lo que dijo en el 2019 y explicó que la razón de su rechazo a los temas del artista puertorriqueño se debieron a una desventurada experiencia personal.