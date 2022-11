¿Qué es el Moscow Mule, la bebida que inspiró la canción con la que Bad Bunny abrirá su concierto en Lima?

Este domingo 13 de noviembre, Bad Bunny realizará la primera fecha de su concierto en Lima y miles de peruanos esperan disfrutar de los mayores éxitos del ‘Conejo Malo’. Una de sus canciones más representativas es “Moscow Mule”, la cual inmortalizó frases como el coro: “No somo’ na’, pero estamo’ envuelto’ hace rato, WhatsApp sin el retrato no guarda mi contacto”.

Según el setlist publicado por la página oficial del World Hottest Tour, nombre de la gira del ‘Conejo Malo, este tema será el que abrirá el concierto. Pese a que todos en algún momento han coreado este tema, muchos no conocen el significado de dicha frase.

¿Qué significa Moscow Mule?

Moscow Mule es el nombre de una bebida que contiene vodka, cerveza de jengibre y jugo de lima. Existen varias teorías sobre su creación, pero todas concuerdan en que se probó por primera vez en los bares de Estados Unidos en la década de los 40.

Una de las más popularizadas consiste en que a John Martin, dueño de la marca de vodka Smirnoff y su amigo Rudolph Kunett, un expatriado ruso, se les ocurrió combinar la cerveza de jengibre con el clásico trago ruso vodka. De ahí viene el nombre de Moscow Mule, que significa ‘Mula de Moscú'.

El Moscow Mule es una bebida popular en Estados Unidos. Foto: European Bartender School.

El término de ‘mula’ viene porque, en la jerga americana, dicha palabra se relaciona con el contrabando y durante esos años regía la ley seca en Estados Unidos, la cual prohibía la venta de bebidas alcohólicas.

¿Por qué Bad Bunny le puso “Moscow Mule” a su canción?

El Moscow Mule es una bebida refrescante que se toma en verano, por lo que iba acorde a la temática del álbum “Un verano sin ti”. Además, la letra versa sobre una mujer con la que Bad Bunny trataba de establecer una relación más íntima que la de una sola noche y casi al final del tema lanza la frase: “Yo quisiera amanecer desnu’, en una playa por Balí, si no, Cancún. Pide otro Moscow Mule”.

Bad Bunny en el videoclip de Moscow Mule. Foto: Bad Bunny Youtube.

Setlist para Bad Bunny en Perú

Estas serán las canciones de Bad Bunny que, muy probablemente, serán interpretadas en los dos conciertos que hará el reguetonero puertorriqueño en Perú, como parte de su World Hottest Tour:

“Moscow Mule”, “Me porto bonito”, “Un ratito”, “Efecto”, “Tarot”, “La corriente”, “Neverita”, “Ni bien ni mal”, “200 mph”, “La romana”, “Estamos bien”, “Te boté”, “Si veo a tu mamá”, “La difícil”, “Bichiyal”, “La Santa”, “Vete”, “Bookert”, “Yo perreo sola”, “Safaera”, “Party”, “Titi me preguntó”, “Dakiti”, “Yo no soy celoso”, “Yonaguni”, “Callaita”, “Dos mil 16″, “Diles”, “No te hagas”, “Vuelve”, “Tú no metes cabra”, “Chambea”, “Soy peor”, “UVST”, “Un coco Remix”, “La canción”, “Me fui de vacaciones”, “Enséñame a bailar”, “Ojitos lindos”, “El apagón” y “Después de la playa”.