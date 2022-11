Bad Bunny en Perú: fanáticos del ‘Conejo Malo’ piden a Faraón Love Shady como telonero

Falta poco para que se lleve a cabo el primer concierto de Bad Bunny en Perú. No obstante, muchos fanáticos siguen en desacuerdo con que Tourista sea el tonelero del ‘Conejo Malo’, pues no consideran que el estilo de música que produce la banda sea el indicado para acompañar al puertorriqueño.

Asimismo, con la exposición de pasadas entrevistas en las que miembros del grupo dijeron que no se identificaban con la música urbana, los seguidores exigen con mayor constancia en redes la presencia de otro artista, como Faraón Love Shady.

Bad Bunny en Lima. Foto: composición / La República

Fans de Bad Bunny quieren a Faraón Love Shady como telonero

Mediante redes sociales, fanáticos de Bad Bunny expresaron su descontento y emitieron comentarios contra Tourista, y señalaron que otros artistas peruanos hubieran encajado mejor con el perfil de un telonero para Benito.

Nombres como el de Leslie Shaw, DJ Peligro y hasta Mario Hart fueron solo algunas de las propuestas que dieron los internautas. Sin embargo, el personaje que más destacó fue Faraón Love Shady, quien es aclamado para que se convierta en el músico invitado para los conciertos.

Fans de Bad Bunny quieren que Faraón Love Shady sea telonero. Foto: Twitter

Fans de Bad Bunny quieren que Faraón Love Shady sea telonero. Foto: Twitter

Fans de Bad Bunny quieren que Faraón Love Shady sea telonero. Foto: Twitter

Tourista se defiende ante las críticas

Rui Pereira, líder de Tourista habló de las críticas que han recibido desde que se anunció que serán la banda que abrirá los dos conciertos de Bad Bunny en Perú. El joven expresó su emoción por esta oportunidad y dijo que su música está a la altura del esperado evento.

¿Cambiaron de opinión? Algunos integrantes de la banda Tourista explicaron que no tienen apego con el género urbano. Foto: composición LR/ Instagram Bad Bunny/ captura YouTube

“¡Cómo no vamos a aceptar abrir el show del artista número uno del mundo de este momento dos fechas seguidas con el Estadio Nacional lleno! A mí siempre Bad Bunny me ha gustado, desde que apareció desde hace mucho tiempo”, expresó para El Popular.

Además, agregó que no pudo conseguir entrada por falta de dinero, sin imaginar que tiempo después serían escogidos como la banda invitada. “A mí me gusta la música general y valoro y aprecio al artista. Yo quería ir al concierto, solo que no tenía plata para pagar la entrada. Ahora voy a abrir el concierto”, agregó.