El Estadio Nacional de Lima se prepara para recibir a Bad Bunny este 13 y 14 de noviembre en dos conciertos que presentarán un lleno de bandera. El reguetonero boricua es uno de los artistas más famosos del momento, por lo que sus shows se convirtieron en los más esperados por miles de fanáticos que agotaron los boletos en solo cuestión de horas.

Sin embargo, toda esta emoción que rodea al ‘Conejo Malo’ se vio opacada tras el anuncio de que la banda Tourista será la telonera de ambas fechas. La polémica se encendió aún más cuando se difundió un video en el que uno de sus integrantes asegura que la música del artista nacido en Puerto Rico no es de su agrado.

Tourista se defiende de las críticas por ser telonera de Bad Bunny

En medio de estos comentarios en contra, Rui Pereira conversó con El Popular para tratar de despejar estas dudas. El líder de la agrupación aseguró que están muy emocionados con esta gran oportunidad y que sí les agrada lo ofrecido por Bad Bunny. Agregó que estarán a la altura de estos multitudinarios conciertos.

“Estamos muy entusiasmados. Para nosotros ha significado un reto grande preparar todo en tiempo récord, enfocados en resolver todo lo que se tiene que hacer para un show de esta magnitud. Probablemente, uno de los shows más grandes del Perú, el estadio nacional lleno. Bad Bunny es uno de los artistas top del mundo. Creo que es un show importante, por lo que tenemos que estar a la altura”, indicó al inicio.

“¡Cómo no vamos a aceptar abrir el show del artista número uno del mundo de este momento dos fechas seguidas con el Estadio Nacional lleno! A mí siempre Bad Bunny me ha gustado, desde que apareció desde hace mucho tiempo. Cuando me dijeron escucha esto, yo dije ‘wau, me gusta esto’. Tiene estilo propio, tiene voz particular. He seguido todo su proceso y carrera, y me parece interesante. Valoro mucho cuando el artista tiene un hit tan grande. A mí me gusta la música general y valoro y aprecio al artista. Yo quería ir al concierto, solo que no tenía plata para pagar la entrada. Ahora voy a abrir el concierto”, agregó.

Fans piden que Faraon Love Shay sea telonero de Bad Bunny

Pese a las declaraciones de Tourista, los seguidores de Bad Bunny se han manifestado en masa en las redes sociales para pedir que Faraon Love Shady sea el encargado de abrir sus dos conciertos. Para los fanáticos, el artista nacional cuenta con un repertorio más parecido al del reguetonero boricua.