Tourista niega odiar al género urbano y la música de Bad Bunny: “Nunca ha sido así”

Luego de la polémica que se generó respecto a su elección para el concierto de Bad Bunny, Tourista conversó nuevamente con Moloko Podcast para aclarar las declaraciones donde aseguraban que la música del ‘Conejo malo’ no era de su agrado. Los integrantes de la banda aseguraron que esto no es para nada cierto y dejaron en claro que están emocionados por tener esta oportunidad.

“Queremos aclarar que nosotros no odiamos el género urbano, no odiamos a Bad Bunny, nunca ha sido así. Las declaraciones de Genko lamentablemente fueron un poco duras por un tema personal, pero no nos representa a todo ese momento específico. Nos entusiasma mucho y nos emociona porque se trata de un artista como Bad Bunny”, indicaron. Video: YouTube Moloko Podcast