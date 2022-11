¿Qué dijo DJ Peligro cuando le preguntaron sobre ser telonero de Bad Bunny?

Bad Bunny tendrá dos esperados conciertos en Lima este 13 y 14 de noviembre. Los fanáticos peruanos del ‘Conejo malo’ están muy emocionados por las presentaciones, ya que el artista urbano es uno de los cantantes más famosos y exitosos a nivel internacional.

Sin embargo, los seguidores no están contentos con una controversial decisión: los miembros de Tourista serán los teloneros. Antes de escuchar los temas de Benito Martinez, el grupo peruano tocará sus mejores éxitos.

Esto ha enojado a los fanáticos de Bad Bunny, quienes creen que el estilo de la banda, más enfocado a lo alternativo, tiene muy poca relación con el ritmo del ‘Conejo malo’. Ante esta desazón, han voceado muchos nombres que hubieran sido perfectos para la antesala a la presentación principal.

DJ Peligro es uno de los músicos más hablados para este rol. El productor tiene un historial mucho más cercano al cantante, incluso llegó a ser telonero de Daddy Yankee. Fue en el contexto del concierto de ‘The big boss’ que el peruano habló sobre la posibilidad de darle paso al intérprete de “Tú no metes cabra” durante sus presentaciones en Perú. ¿Qué dijo?

DJ Peligro se pronuncia sobre la posibilidad de telonear a Bad Bunny

En conversación con La República, DJ Peligro se mostró esperanzado de estar en los conciertos de Bad Bunny: “No lo sabemos, los artistas grandes tienen su propio equipo que coordina y evalúa, recién en los últimos días ven ellos al que quieren”.

“Espero que sí, cada equipo es diferente y cada equipo piensa diferente, de repente no quieren a nadie, como son artistas muy grandes, y se respeta eso”, agregó.

DJ Peligro en el Estadio Nacional. Foto: Instagram

La controversia continúa: un integrante de Tourista minimizó canción de Bad Bunny

Si los múltiples comentarios en contra de Tourista en redes sociales no eran suficiente, la polémica se intensificó cuando los seguidores de Bad Bunny recordaron que uno de los integrantes de la banda peruana menospreció “Callaíta”, uno de los más grandes éxitos del artista urbano.

“A él le encanta todo eso y yo lo odio, no aguanto la música urbana. El reggae no lo puedo ni escuchar”, dijo uno de los cantantes en conversación con Carlos Orozco. “Hay música para todos los espacios, pero (”Callaíta”) no es una canción que escucharía mientras manejo”, añadió su compañero.