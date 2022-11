Tourista: ¿quién es la banda telonera de Bad Bunny y cuáles son sus canciones?

Esta mañana, 10 de noviembre, se confirmó a Tourista, la banda de pop alternativo, como los teloneros oficiales para las dos fechas de Bad Bunny en Lima. Como se recuerda, el puertorriqueño llega al país después de 4 años como parte de su “World Hottest Tour 2022″.

Ahora, la banda peruana tendrá la oportunidad de cantar para más de 42.000 espectadores en el Estadio Nacional este 13 y 14 de noviembre, al igual que lo hizo su colega Andrea Martínez para el concierto de Coldplay.

Conoce en esta nota un poco más sobre la agrupación conformada por Rui Pereira, Sandro Labenita y Genko, quienes fusionan ritmos latinoamericanos en su repertorio para crear piezas como “Explotar contigo” o “No me arrepiento”.

“Cambiamos como cambia el pop en el mundo, sin dejar de ser alternativo", dijo Rui Pereira. Foto: Instagram/Rui Pereira

Los inicios de Tourista

Rui Pereira, vocalista y fundador de Tourista, conversó con La República sobre el origen de la banda de rock. Mencionó que empezó a trabajar de la música al terminar el colegio.

Antes de Tourista estuvo en La Forma, agrupación que duró 10 años. En aquel tiempo Rui empezó a involucrarse en música electrónica, mientras trabajaba en una agencia de publicidad, donde no era feliz.

PUEDES VER: Tourista contra los puristas

Sandro, Rui y Genko, integrantes de la banda musical Tourista. Foto: Tourista

“Recuerdo que fui a mi casa a almorzar y me quedé en el estudio armando unas canciones y me di cuenta de que estaba angustiado porque no quería regresar a trabajar, así que hice un autoanálisis y me pregunté si el motivo por el que no quería regresar (a trabajar) era porque me sentía muy infeliz. Más bien quería dedicarme a la música”, narra el exintegrante de La Forma.

Al día siguiente renunció y en 2012 fundó Tourista, la cual se caracteriza por fusionar géneros musicales como pop electrónico, trap, indie pop, sonidos andinos y más.

“Cambiamos como cambia el pop en el mundo, sin dejar de ser alternativo , y siempre estamos refrescando lo que hacemos, escuchando cosas nuevas, inspirándonos de las tendencias nuevas, de lo que va sonando en la propuesta de los nuevos artistas”, agregó Rui.

Rui Pereira, Sandro Labenita y Genko conforman Tourista. Foto: Instagram/Tourista

Trabajan por la ansiada internacionalización

En estos 7 años, Tourista ha alcanzado interesantes logros como abrir los conciertos de Ed Sheeran, Zoé o The Killers en el Estadio Nacional en 2018. Asimismo, también fueron invitados a importantes festivales en el extranjero, tales como el Primavera Sound de Barcelona.

Aun así, consideran que siguen en proceso de exportar su contenido. El artista ‘Ruido’ Pereira confiesa que no es una hazaña fácil por el tipo de música que crean. “Sobre todo cuando se trata de una banda que hace pop independiente o rock”. La inversión para la internacionalización también es un factor que escapa de sus manos.

Tourista se formó en 2012 por Rui Pereira. Foto: Instagram/Tourista

“Con 10 años encima, sabemos que no podemos tardar 10 años más en poder lograrlo porque si no se nos pasa el tren. Lo que queda es buscar aliados estratégicos, un sello independiente que quiera invertir en nosotros. Es complicado, pero no es imposible. Hemos viajado a otros países, pero no de la manera y con la constancia que quisiéramos”, precisó Pereira.

Sus canciones más sonadas

Su más reciente lanzamiento es “No me arrepiento” estrenado en marzo del 2022 y al día de hoy supera las 36.000 visualizaciones. La historia del single tiene un significado especial para el vocalista de Tourista, pues en aquel tiempo estaba en el proceso de mudarse de Lima a Máncora.

“Ahí me empecé a cuestionar por qué tenía tanto miedo si al final la vida es una sola y estaba haciendo lo que quería. Así fue que surgió la idea de ‘No me arrepiento’ como frase”, recuerda.

Tourista en Spotify. Foto: Tourista/Spotify

Asimismo, en las plataformas digitales como Spotify, las canciones más populares son: “Explotar contigo”, “Requiem”, “Cortar fresas”, “Lentes” y “Venganza”. También cuenta con sus álbumes “Colores paganos” y “Fantasmas”.