Corazón Serrano: ¿cómo es por dentro el estudio de Lima donde se grabó “Vida ya no es vida”?

“Prefiero invertir en máquinas de grabación”. La postura del líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero Neira, se deriva —cual acorde musical— de la confianza que su padre, Pedro, le otorgó cuando el grupo apenas se había mudado de Bellavista de Cachiaco, pueblo de Pacaipampa, Ayabaca, al círculo urbano de Piura.

Luego de vender casa y chacra, el patriarca combinó los ahorros con la credulidad y lanzó su regalo a modo de orden: “Graben profesionalmente, si no, nadie los va a tomar en cuenta”. Los hermanos Guerrero Neira ansiaban el triunfo tanto como no quedar en la ruina, así que viajaron a Lima a entonar los sanjuanitos de oro. “Si no pegaban, nos quedábamos sin nada”, relata Edwin.

Ahora Lima es el escenario para los conciertos y el hogar del estudio profesional que juraron construir cuando la acogida y los ingresos económicos llegaran. “Eso fue como una meta”, asegura el intérprete de “Vida ya no es vida”, un tema cuyo eco se propagó en esa cabina ubicada en Chorrillos.

Corazón Serrano: el primer estudio de grabación en la cuna

Antes de cimentar el ambiente sonoro que se ha ganado el respeto entre los mayores representantes de la cumbia nacional, la familia Guerrero Neira erigió uno en la ciudad del eterno calor, en el barrio Micaela Bastidas: “En Piura hicimos un estudio de manera empírica. Mi tío era carpintero”, detalla Edwin.

Llegado el 2011 y con los ojos puestos en la capital, Corazón Serrano adecuó la casa de Chorrillos y la implementó con ánimo visionario. “Cuando ya teníamos más fondos, empezamos a invertir en máquinas de alta gama” , señala.

Los ordenadores, el DAW, los altavoces de estudio, los auriculares, el controlador MIDI y los micrófonos armonizan con las paredes intervenidas para cuidar la acústica, con las luces y con el estilo amaderado del salón.

Corazón Serrano: una inversión tecnológica con mira empresarial

“En febrero vamos a inaugurar el otro estudio en Piura. Me quiero lanzar como productor musical de varios artistas: el estudio de Piura lo estoy pensando no solo para el grupo. Como corporación Guerrero queremos buscar artistas y producirlos”. El plan que ha configurado la cabeza de la orquesta explica la insistencia por cuidar no solo la tecnología detrás de cada canción, sino aquella que está dispuesta ante los ojos de los seguidores.

Estudio de grabación de Corazón Serrano en Chorrillos, Lima. Foto: La República

“Con respecto a los shows, también estamos invirtiendo en tecnología. Primero hemos avanzado ya con muchas luces de alta gama, pantallas, un equipo de sonido. Y vamos a incorporar más, y también más personal capacitado para que esté acompañando la música de Corazón Serrano”. El entusiasmo del adulto que en su infancia aspiraba ser Porfi Baloa se evidencia en una conclusión en plural: “La gente no solo va a escuchar, va a disfrutar”.