Bad Bunny: ¿en qué se inspiró para crear el álbum “Un verano sin ti”?

Bad Bunny alcanzó la cima de su carrera. Gracias a sus últimos álbumes “El último tour del mundo”, “Un verano sin ti” Y “YHLQMDLG” ha logrado convertirse en el artista más escuchado de todas las plataformas musicales. Ahora, se encuentra en medio de su “World Hottest Tour 2022“, y en los próximos días arribará a suelo peruano.

Sus millones de fans han conectado con la letra de sus canciones, pero en específico con sus últimos temas como “Moscow mule”, “Ojitos lindos”, “Efecto” o “Después de la playa”, pues denotan una variación de ritmos como bachata, mambo y dembow, dándole un giro a lo que se conoce como reguetón.

Cabe resaltar que ‘Benito’ también utiliza su influencia en la música para erradicar estereotipos de la moda en cuestión a género, se muestra como critico social e intenta fomentar el empoderamiento femenino. Conoce en esta nota, cuál fue la motivación que llevó al cantante originario del pueblo de Vega Baja a crear su último disco.

Bad Bunny cuenta por qué tiene ese apelativo. Foto: Composición LR/Gerson Cardoso

La motivación detrás de “Un verano sin ti”

Bad Bunny quiso reinventarse en este último trabajo y plasmar parte de su identidad en él, pero cuidando de que cada pieza sea diferente a la anterior. “Desde siempre le he dejado claro a la gente que nunca voy a hacer un disco que sea igual a otro”, dijo en entrevista con The New York Times.

En el caso de “Un verano sin ti”, se inspiró en la nostalgia, en su vida en Puerto Rico. “Es un disco para ponerlo en el verano en la playa de playlist (...). De chamaquito mi familia solía irse al West de vacaciones” , agregó.

Para este disco, Bad Bunny exploró el lado este de su país, cerca de Río Grande y Fajardo, pues fue en esas áreas donde se grabó la mayor parte, también en República Dominicana.

Bad Bunny trabajó intensamente en "Un verano sin ti". Foto: Bad Bunny/Instagram/difusión

Sobre las influencias musicales, el ‘Conejo Malo’ mezcló la música caribeña al escuchar temas del salsero Ismael Rivera, el dembow dominicano y grupo locales como Buscabulla. “El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambos, con todos esos ritmos y me gusta que sea así”, dijo.

La importancia de trabajar con sus predecesores

Bad Bunny mantiene los pies en la tierra y a pesar de tener la oportunidad de colaborar con cualquier artista que se le pueda imaginar, él prefiere trabajar con los grandes del género de habla hispana que lo precedieron y forman parte de la historia en la evolución del reguetón. Así lo demostró al crear su álbum “YHLQMDLG”.

“Safaera” fue una de las canciones más exitosas de "YHLQMDLG". Foto: Composición LR