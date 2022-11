Los Shapis: ¿por qué a Julio Simeón le dicen ‘Chapulín el dulce’?

Los Shapis, grupo musical que revolucionó el ritmo tropical de la cumbia e instaurar la chicha en la capital limeña. Con más de 40 años de nacimiento y con canciones tan emblemáticas como “El aguajal” o “Borrachito borrachón”, sus representantes Jaime Moreyra y Julio Simeón son recordados por el público de ayer y hoy.

Precisamente, el principal vocalista del grupo, Julio Simeón, ha sido llamado ‘Chapulín el dulce’. Detrás de su peculiar apelativo hay varias cualidades puntuales que hicieron que lo adquiera.

¿Pór qué a Julio Simeón le llaman ‘Chapulín el dulce’?

Julio Simeón, principal voz de Los Shapis, obtuvo este apelativo debido a dos cualidades: ‘Chapulín’ se debe a los saltos que daba sobre la tarima. Sumado a ello, su corta estatura le daría el plus para que le calce el apodo con todas sus letras. Al respecto, Simeón siempre se ha mostrado orgulloso de recibir esta ‘chapa’.

La segunda parte de su pseudónimo corresponde a la personalidad pícara y coqueta del cantautor. Para una entrevista al medio Sumaq, dijo que él era como la misma miel. “Quien me prueba no me deja”, afirmó. Esto último también en referencia a su largo historial sentimental, según sus declaraciones a medios periodísticos.

Julio Simeón actuó en películas junto a Amparo Brambilla. Foto: captura de YouTube

De acuerdo con sus declaraciones para el medio antes mencionado, en ese punto llegó a olvidar incluso las lecciones que le dejó su padre. “Antes nos educaban bien (...), pero cuando llego a la música me olvidé hasta de los consejos de mi papá”, mencionó. Asimismo, precisó que sus relaciones eran cortas.