Bad Bunny en Perú: ¿por qué sube fans al escenario y qué hacer para ser elegido?

Bad Bunny llegará dentro de poco al Perú para ofrecer dos conciertos, el 13 y 14 de noviembre. A solo días de llevarse a cabo estas presentaciones, los fanáticos ya no pueden ocultar su entusiasmo. Mientras quienes compraron sus entradas ya las nominaron por Teleticket, quienes no tuvieron la misma suerte aún siguen buscando la manera de asistir a los shows del intérprete de “Tití me preguntó”.

La algarabía por ver en vivo al ‘Conejo Malo’ es de un nivel realmente alto y más aún porque este suele subir a sus fans al escenario para bailar con ellos y hasta abrazarlos. Si acudirás a los eventos, aquí te contamos cómo puedes llegar a estar junto al reguetonero puertorriqueño en el Estadio Nacional.

¿Por qué Bad Bunny sube a sus fans al escenario?

El motivo por el que Bad Bunny sube a sus fanáticos al escenario es para poder compartir un momento con ellos y que puedan tener la oportunidad de demostrar sus mejores pasos de baile ante el público al ritmo del tema “Enséñame a bailar”.

¿Qué hacer para poder subir al escenario?

Esto es lo que necesitas si es que irás al concierto de Bad Bunny en Perú y deseas subir al estrado del Estadio Nacional para estar al lado del cantante de trap.

Estar en la zona más cerca al escenario.

Saber bailar.

Tener un cartel o algo que llame la atención de Bad Bunny.

Para poder asistir al concierto, deberás nominar tus entradas a fin de evitar las estafas. Foto: AFP

¿Cuándo y dónde será el concierto de Bad Bunny en Perú?