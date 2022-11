Una noche de emoción y nostalgia para revivir épocas juveniles junto a los exMenudo

Por: Paolo Zegarra / URPI-LR

Volvieron luego de nueve años. Los exintegrantes de la recordada banda Menudo llegaron a Lima para hacer vibrar a sus fanáticas y fanáticos que, como en sus mejores épocas, acudieron con gran emoción para cantar y bailar con las canciones de Ricky Meléndez, Miguel Cancel y Johnny Lozada.

Las generaciones que bailaron en los 80 y 90 los éxitos de los puertorriqueños se hicieron presentes para vivir una noche llena de alegría y nostalgia. Varias recordaron sus épocas de colegio y se mostraron muy felices de ver a sus ídolos en vivo y en directo, por primera vez, en el “Súbete a mi moto Tour”.

Desde horas antes se respiraba la emoción en el ambiente. No solo acudieron madres, tías y adultas mayores, sino también jóvenes que crecieron escuchando la música de Menudo. Famosos como Laura Huarcayo o Carlos Álvarez tampoco se quisieron perder esta cita musical. Incluso, hubo fanáticas que llegaron desde países como Chile o Argentina.

Una noche de emoción y nostalgia para revivir épocas juveniles junto a los ex Menudo. Foto: Paolo Zegarra - URPI/LR

“Lima, qué rico estar con ustedes nuevamente”

Al ritmo de “Súbete a mi moto” los exMenudo arrancaron su show por todo lo alto. Ricky, Miguel y Johnny saltaron al escenario cargados de energía para transportar a sus fanáticas a sus épocas de juventud.

El espectáculo continuó con los temas “A volar”, “Fuego” y el mundialmente popular “Claridad”. El público no duró ni un segundo en sus sillas y se apostaron en primera fila para cantar y bailar con los éxitos de los boricuas.

“Lima, qué rico estar con ustedes nuevamente. Ustedes nos regalan una noche mágica. Ustedes nos dicen que nosotros marcamos sus vidas. Que sepan que el sentimiento es mutuo: ustedes han marcado cada una de nuestras vidas. Gracias, Lima”, declaró Miguel, quien desató el desenfreno de todo el auditorio.

“Desde hace 40 años disfrutamos de su compañía”

Luego de los éxitos más bailables, los artistas dieron paso al romanticismo e interpretaron temas como “Volulez vouz”, “Por amor” y “Clara”. Las fanáticas no dejaban de cantar cada canción entre gritos de “Te amo” y regalos para los boricuas.

Johnny Lozada fue especial blanco de la fanaticada, pues recibió regalos como peluches, collares, pulseras y bufandas. Él se mostró feliz por el cariño de sus seguidoras peruanas. “Le agradecemos a todos por estos momentos tan lindos. Desde hace 40 años todavía nosotros seguimos disfrutando de su compañía”, indicó visiblemente emocionado con esa sonrisa característica.

Cautivando generación tras generación

Los exMenudo no dejan de sorprenderse, pues en sus giras muchas personas les comentan que es la primera vez que los ven en vivo y en directo. “A día de hoy, luego de tantos años, todavía escuchamos a personas que nos dicen que esta es la primera vez que los puedo ver en vivo. En los 80 no pudieron o no habían nacido”, comentó Ricky.

Además, los puertorriqueños son artistas versátiles, puesto que interpretan temas de rock, balada, pop, disco, entre otros, y quizás ese es el ingrediente que logra que su música continúe cautivando a las nuevas generaciones.

“Hay grupos que sus papás o abuelitas les ponían nuestra música y le gusta; y vieron que veníamos así, que no podían faltar. Muchas gracias de todo corazón. Lima, los amamos”, destacó Ricky.

Una noche de emoción y nostalgia para revivir épocas juveniles junto a los ex Menudo. Foto: Paolo Zegarra - URPI/LR

Cierre con broche de oro

El momento cumbre vino cuando Miguel y el guitarrista se juntaron solos en el centro del escenario para cantar junto a las fans peruanas el clásico vals peruano “La flor de la Canela”. Luego se unieron en los coros Johnny y Rick y dejaron más enamoradas a todas las fanáticas.

Para finalizar con la misma energía como iniciaron esta mágica velada se pusieron rockeros con “Cámbiale las pilas” y “Mi banda toca rock”. Todas las generaciones asistentes se marcharon muy contentas y satisfechas de haber gozado y recordado los grandes éxitos de Menudo.