Festival Halloween Urban Dance con Don Omar: cómo llegar, qué artistas estarán en el evento y más

Con el paso de los años, Don Omar se ha convertido en un gran exponente de la música urbana. Ahora, el reguetonero visita suelo peruano para ser parte del Festival Halloween Urban Dance, en el que compartirá escenario con otros grandes cantantes como Tito el Bambino e Ivy Queen.

Don Omar se presentará este 31 de octubre en el Estadio San Marcos. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

¿Cuándo es?

Don Omar se suma a la larga lista de invitados que tendrá el Festival Halloween Urban Dance y ofrecerá un alucinante concierto el 31 de octubre, con motivo de las celebraciones por Halloween.

¿Dónde será?

El Festival Halloween Urban Dance, evento que tendrá como invitado principal a Don Omar, será en el Estadio San Marcos. Aunque las presentaciones iniciarán desde las 3.00 p. m., las puertas del recinto se abren una hora antes para que los asistentes puedan ingresar de forma ordenada.

Don Omar en Perú. Cantante llegó a Lima para su show del 31 de octubre. Foto: Don Omar/Instagram

¿Qué artistas se presentarán?

Aunque el ‘Rey del Reguetón’ ha generado gran expectativa entre el público, no estará solo. Diversas estrellas del género urbano también se harán presentes en el espectáculo. Conoce quiénes son a continuación.

Chencho Corleone

Justin Quiles

Zion & Lennox

Jowell & Randy

Blesso

Los 4 de Cuba

La Charanga Habanera.

Festival Halloween Urban Dance: Don Omar y otros exponentes se presentan el 31 de octubre en el estadio San Marcos. Foto: Teleticket

¿Cómo comprar entradas por Teleticket?

Se espera que el estadio tenga un lleno total, ya que las entradas están casi agotadas. No obstante, si aún no has podido conseguir la tuya, puedes comprarlas a través de la plataforma de Teleticket: www.teleticket.com.pe. Solo se pueden adquirir en la web y no en módulos físicos.