¿Por qué se separó Mecano? Ana Torroja revela la causa

El grupo pionero en el tecno-pop y new wave en España, Mecano, estuvo activo desde 1981 hasta 1992. Sin embargo, en 1998 Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano reaparecieron para anunciar formalmente la separación de la banda que llevó a “Maquillaje”, “Hijo de la luna” y “Un año más” al estrellato. ¿Qué sucedió?

Y aunque una ruptura haya anulado conciertos, el prestigio y el talento permanecen: en todo ese tiempo, el trío ha vendido más de 25 millones de copias, una cifra que lo convierte en el más popular del género.

Mecano: Ana Torroja relata el motivo de la separación

La cantante ha confirmado lo que había sido un secreto a voces: la disputa de egos entre los hermanos Cano.

“Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo, pero también en la que sufrí mucho (...) Después de ese último concierto, yo he seguido cantando cada una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando, y fue solo cuando el grupo se separó cuando fui consciente de lo que había ocurrido” , contó durante la emisión del programa “Socialité”.

Ana intentó ser mediadora. El público pudo evidenciarlo, sobre todo, el 26 de noviembre de 1998 en la gala de los Premios Amigos: “En cualquier caso, solos, juntos, siempre vamos a estar con vosotros, y gracias por estar ahí. ¡Gracias!”, afirmó.

Mecano: ¿por qué discrepaban los hermanos Cano?

La idea de José María Cano, el entonces novio de Ana, era ser cantautor junto con la joven. ¿Qué papel le correspondía a Nacho? El de guitarrista. No obstante, el productor musical Miguel Ángel Arenas les aseguró que la fórmula estaba obsoleta: esta vez los tres debían estar al mismo nivel.