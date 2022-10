Wanda Nara protagoniza el nuevo videoclip de L-Gante, “El último romántico”

La prensa argentina explotó con los rumores de un romance entre el artista urbano L-Gante y Wanda Nara luego de que estos fueran vistos acaramelados en un boliche de Quilmes. Como se sabe, la empresaria oficializó su ruptura con el futbolista Mauro Icardi y ahora disfruta de su soltería.

Sin embargo, aparentemente, todo habría sido parte del marketing para publicitar el nuevo videoclip del músico de 22 años, “El último romántico”, protagonizado por la modelo y que ya bordea los cuatro millones de reproducciones a un día de su estreno.

Ambos lucieron enamorados y tuvieron escenas apasionadas que dejaron a más de uno con la boca abierta. El lanzamiento musical se dio en Pinar de Rocha, una concurrida discoteca en Buenos Aires, donde la pareja compartió con los medios.

“Es un trabajo que disfrutamos mucho, y quizás parte de la canción fue inspirada en la secuencia que pasamos ahí” , comentó L-Gante, emocionado, en el estreno del videoclip.

¿Cuánto cobró Wanda Nara por figurar en el videoclip de L-Gante?

Según el periodista Lucas Bertero del programa “A la tarde”, Wanda Nara habría facturado casi 20.000 dólares para convertirse en la protagonista del nuevo tema de L-Gante.

“El día de la grabación, en una de las escenas, cuando estaban todos distendidos, hubo una charla entre Wanda y Kennys Palacios, su estilista. Venía la escena de la cama. Medio que bromeaban ahí hasta dónde iban a llegar con esa escena”, dijo.

“Ella (Wanda Nara) dice ‘me pagaron 16.000 dólares, imagínate si no lo iba a hacer’. El precio que le cobró Wanda a L-Gante y a la discográfica es de 16.000 dólares, firmado y te lo sello acá” , agregó Bertero.

L-Gante, el fenómeno musical que remece Argentina

El músico de Cumbia 420, Elian Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, se ha convertido en uno de los grandes exponentes de la música urbana actual en Argentina. Después de lanzar su primera canción en 2017, su carrera subió como la espuma, al punto de ser elogiado por la misma expresidenta Cristina Kirchner y convocado para grabar un tema con el exitoso productor musical Bizarrap.

L-Gante, el trapero que está dando la hora en Argentina. Foto: Gobierno de Argentina

A pesar del éxito que ha alcanzado, L-Gante mantiene su humildad y se preocupa por sus fans. Un ejemplo de ello se vio en el concierto gratuito que brindo, en febrero del 2022, en el Parque del Ministerio de Cultura. El trapero cantó para 45.000 personas los temas de su disco L-Gante Rkt, el cual superó los 270 millones de reproducciones en YouTube.

L-Gante brindó un concierto gratuito para más de 40.000 personas. Foto: Gobierno de Argentina

“Se me hace muy interesante que pueda venir toda la gente, la que me crucé afuera, que son para mí, principalmente, los que quizás no tienen la posibilidad de ir a un show de los que hacemos por ahí”, comentó en el evento.