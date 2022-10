Shakira lo hizo. La cantante colombiana volvió a la música con un tema especial titulado “Monotonía”, el cual estaría inspirado en el proceso de duelo que sobrellevó tras el fin de su relación de más de 10 años con el futbolista español Gerard Piqué.

Shakira estrenó “Monotonía” con Ozuna

Tal como lo había anunciado Shakira en sus redes sociales, el último miércoles 19 de octubre se estrenó “Monotonía”, tema con el que volvió a la música tras anunciar, durante último junio, su rompimiento con Gerard Piqué.

La cantante afirmó, recientemente, que su música se basa en experiencias reales y en esta parece haber ocurrido eso, pues hace referencia a algunas de las causas que motivaron el quiebre de su romance.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, se escucha en los primeros segundos del tema. Shakira estaría afirmando, así, que su relación estaba en una crisis desde hace tiempo.

Shakira reafirma que dio más en su relación

En otra de las estrofas, Shakira también apunta que ella habría dado más de sí para que funcione la relación con Gerard Piqué; sin embargo, esto no parece haber sido recíproco.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, continua la canción.

Shakira presentará su nuevo tema, "Monotonía", junto con Ozuna. Foto: captura/Shakira YouTube

La frase del tema “tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud” también llama la atención por un evento ocurrido en el pasado, cuando Gerard Piqué rechazó un abrazo de Shakira durante una ceremonia deportiva a la que ambos asistieron.