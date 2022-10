Mötley Crüe y Def Leppard anuncian concierto en Lima el 2023: fecha, lugar y venta de entradas

Mötley Crüe y Def Leppard, dos de las bandas de hard rock más influyentes a nivel mundial, confirmaron que darán un concierto en Perú el próximo 2023. Esta presentación se realizará como parte de la gira “The world tour”, que ya ha gozado de un rotundo éxito en Estados Unidos. Cabe precisar que esta será la primera vez que estas agrupaciones pisarán suelo peruano.

Durante más de cuatro décadas, ambos grupos musicales han acumulado notables logros, entre ellos más de 100 millones de álbumes vendidos y más de 5 mil millones de streamings en plataformas digitales. Además, han llenado estadios alrededor del mundo y lanzado hits que han sonado a lo largo de los años.

¿Dónde será el concierto de Mötley Crüe y Def Leppard en Perú?

En esta oportunidad, el concierto de Mötley Crüe y Def Leppard se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Nacional . Aún no se ha dado a conocer a qué hora se abrirán las puertas para recibir a los asitentes al evento.

Mötley Crüe tiene dentro de su repertorio temas como “Shout at the devil”, “Looks that kill”, “Girls, Girls, Girls”, “Dr. Feelgood”, “Same Ol’ Situation”, “Home sweet home”, mientras que Def Leppard cuenta con otras grandes canciones, entre ellas “Bringin’ on the heartbreak”, “Photograph”, “Rock of ages”, “Pour some sugar on me” e “Hysteria”.

Def Leppard se presentará en Lima el 2023. Foto: Def Leppard/ Instagram

¿Cuándo será el concierto de Mötley Crüe y Def Leppard en Lima?

La presentación de Mötley Crüe y Def Leppard en Lima se realizará el 28 de febrero del 2023 . Así se dio a conocer la mañana de este jueves 20 de octubre a través de un comunicado de prensa.

Mötley Crüe se presentará en Lima el 2023. Foto: Mötley Crüe/ Instagram

¿Cómo comprar entradas para Mötley Crüe y Def Leppard?

La venta de entradas para el concierto de Mötley Crüe y Def Leppard en Perú se realizará a través de la página web de Teleticket a partir del 25 de octubre.