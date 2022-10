Carla Morrison renació con el público peruano en un concierto terapeútico de amor

Mientras algunos bailaban en la segunda fecha de Daddy Yankee, Carla Morrison hizo un viaje espiritual —y terapéutico— sobre el duelo, para sus fans peruanos con su gira “Renacimiento”, presentada este 19 de octubre en el Teatro Peruano Japonés.

La cantante mexicana, caracterizada por escribir melodías de amor y desamor, inició el viaje musical con su canción “Eres tú” y “Azúcar morena”, ambas baladas románticas que muestran la primera etapa del renacimiento, cuando uno siente mucho amor por la pareja.

“Esta noche vale volverse a enamorar. Esta noche también se vale tirar un poquito de mier**. A partir de este viaje que vamos a emprender juntos en cada etapa del duelo que podemos a sentir, vayamos viviendo nuestras experiencias y sacando todo eso que habita dentro de nosotros que no nos deja estar tranquilo”, fueron las primeras palabras de Carla en el teatro.

Inmediatamente, anunció “Divino”, otro tema que también refleja una etapa de enamoramiento. Sin embargo, el viaje que propone Morrison se empieza a tornar triste y que viene el siguiente momento del renacimiento, que es cuando se rompe con la pareja. Por eso, con “Una foto”, “Vez primera” y “Devuélvete”, finalmente anuncia la segunda etapa: el duelo.

“A veces es importante recordar que hay muchos juegos en la vida. Uno puede jugarle al fuerte, pero también al vulnerable, al emocional y sacar eso que uno siente, porque a veces por jugarle al fuerte reprimimos lo que sentimos. Debemos dejar las cosas que no nos hacen bien. Luego vemos a la persona y decimos ‘wey, por qué', pero en ese momento te duele y uno dice ‘que pinc** falta de respeto’”, dijo Morrison.

En ese momento, la mexicana cantó una de sus canciones más tristes: “Falta de respeto”, para continuar con el momento melancólico de la noche. Para alimentar esta aura de desamor continuó con “Hasta la piel” y “Pajarito del amor”.

Entre esta etapa, la cantante le ofreció a sus fans algunos de sus éxitos como “Te regalo”. Para sorpresa del auditorio, un joven se atrevió a pedirle la mano en medio de la canción, y —haciendo de la noche más romántica— la cantante acompañó este momento con “Disfruto” y “Un beso”. Luego, para anunciar el siguiente el momento, lanzó unas palabras a favor de la atención de la salud mental.

“En esta siguiente etapa del renacimiento, va trabajando en uno mismo y dices ‘ya veo la luz’, pero te das cuenta de que viene una etapa más culer* y entonces te dices ‘ay, no sabía que todo era mi culpa’. En la casa no nos enseñan a tener una relación con nosotros mismos o el amor propio. La vida nos puede mucho miedo y nos sentimos abrumados, pero hay que pedir ayuda. No tengan miedo en compartir con un profesional. Y lo que he aprendido en este tiempo es que todo pasa”.

Los fanáticos conmovidos con estas palabras entonaron “Todo pasa” con esperanza; sin embargo, el estilo melancólico de Morrison volvió a surgir con “Déjenme llorar”, la cual fue cantada a todo pulmón por los asistentes. Y finalmente, después de “Encontrarme” anunció su última etapa.

“En esta próxima canción ya podemos volver a una relación porque ya lloramos, ya nos deshicimos del ‘chamuco’ que teníamos dentro, ya podemos sentirnos enamorados”.

Seguidamente, la artista pidió que todos prendieran las luces de sus teléfonos para interpretar la canción “Contigo”. Y haciendo referencia a su canción “Soñar”, como a modo de epílogo, Morrison dedico unas palabras de aliento a sus seguidores.

“Lo que les quiero decir es que la finalidad del renacimiento es que nunca hay de dejar de soñar. A veces en el mundo de hoy todos quieren ser influencers, pero el dinero no trae felicidad. La felicidad está cuando uno es feliz con uno mismo, cuando uno busca sus respuestas. Está en el corazón y en lo que los llena. Por eso me gusta viajar por el mundo y cantarles porque ese es mi mensaje principal, que ustedes se volteen a sí mismos y busquen su felicidad en ustedes… y en el ceviche también”.

Para cerrar la noche, la intérprete cantó una de sus primeras canciones llamada “Compartir” y luego se atrevió a cerrar con una de su último disco: “Diamantes”.