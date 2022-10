Daddy Yankee: Emilio Jaime se luce cantando en el concierto del ‘Big Boss’ en Colombia

El cantante peruano Emilio Jaime pisó el mismo escenario que Daddy Yankee previo a su concierto en Colombia. Allí, cantó el tema “La más dura”, el cual interpreta junto al artista colombiano encargado de abrir el show, Philip Ariaz, quien lo invitó a subir a cantar con él.

Este hecho ocurrido el último sábado 15 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín significa un gran logro para ’Emil’ Jaime, quien salió al escenario con la camiseta oficial de la selección peruana, a modo de identificación con nuestro país.

“Algo que aún no puedo superar. Ayer mi causa Philip Ariaz me invitó a cantar y abrirle al jefe Daddy Yankee en Medellín. Tenía demasiados sentimientos antes de salir a cantar, les juro que nunca antes me había sentido tan nervioso, pero la bandera en el pecho me motivó a romperla”, expresó en sus redes sociales.

Nuevo tema de Emilio Jaime

El ex chico reality ha lanzado recientemente su último tema “Pituquita”, en colaboración junto al rapero nacional Nero Lvigi. El tema busca posicionarse por su sonido y concepto peruano dentro del espectro musical del reguetón.

Primera fecha de concierto de Daddy Yankee en Lima

Como se ha anunciado, Daddy Yankee ofrece hoy 18 de octubre su primera fecha de concierto en Lima, como parte de su gira de despedida. El tenolero será el productor musical peruano conocido como “DJ Peligro”. La segunda y última fecha es el 19 de octubre.