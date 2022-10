Por: Omar Coca - URPI/LR

El cantante y compositor Marco Antonio Solís ofreció un gran concierto en el Perú la noche del último martes 11, como parte de su gira “Qué ganas de verte world tour 2022″. El artista mexicano no dejaba de sonreír y bailar en todas sus canciones para deleitar a su público tan fiel.

Con la energía y optimismo a tope, decenas de personas ya se preparaban en exteriores del centro de entretenimiento Arena Perú, en Surco, para disfrutar de una noche de amor y nostalgia. Una de las fanáticas aseguró que vino desde Colombia solo para ver a su artista favorito, ya que no incluyó a su país en esta gran gira.

“Yo sola me he venido desde Colombia. Espero disfrutar el concierto. Eligió a otros países de Sudamérica y el Perú estaba más cerca”, expresó alegremente Lucía.

Muchos asistentes ingresaron con la esperanza de recordar buenas épocas con las canciones “Si no te hubieras ido” y su gran éxito con su banda Los Bukis “Tu cárcel”.

Los tiempos de antaño y el amor tuvieron una cita con Marco Antonio Solís en Lima. Foto: Omar Coca - URPI/LR

Promesa cumplida

El artista mexicano anunció previamente a su público que su presentación sería exactamente a las 9.00 p. m. y su palabra fue ley. Llegada la hora se apagaron las luces y los fanáticos empezaron a clamar su nombre.

Acompañado de sus bailarinas y una casaca a brillos, Marco Antonio Solís salió a complacer a su público, que tuvo el privilegio de ver al cantante luego de 14 años de no pisar suelo peruano.

Canciones marcadas en el corazón

El popular ‘Buki’, quien ha sido ganador de varios premios como el Grammy Latino y Billboard, inició su concierto con la canción “No la he podido olvidar”, tema con el que comenzó una noche de nostalgia y gratos recuerdos.

Al son de los timbales tocados por Marco Antonio Solís, las personas no dudaron en bailar “Tú me vuelves loco”. La fiebre por no quedarse sentado ante la interpretación fue contagiada por el mismo cantautor.

Marcó generaciones

Erick Guay (25) y Lady Ruices (25) contaron que su amor había empezado con la canción “Más que tu amigo”. Ambos comparten una misma historia: sus padres colocaban las canciones de Marco Antonio Solís en horas de la mañana. El tema que marcó la relación fue entonado en la parte final del concierto.

“Nosotros nos conocimos y justo sonó esa canción en el trabajo. Nuestros padres nos inculcaron estas canciones y por obra del destino estamos aquí en el concierto. Esperamos la canción que ha marcado nuestra relación y así llevarnos un grato recuerdo. Somos una generación distinta, pero gracias a nuestros padres vamos a disfrutar la presentación”, expresaron.

Con la alegría y el fervor de entonar más temas, una madre de familia contó para La República que llegó desde Trujillo a ver a su artista preferido. Tanto fue su afán de escuchar al artista en vivo que el mismo día del concierto le dio una sorpresa a su esposo: Roxana había llegado a Lima junto a sus amigas para disfrutar el concierto.

“Hemos venido desde Trujillo. Recién le voy a avisar a mi esposo que estoy en el concierto. Mi sueño es al menos tocar a Marco Antonio porque lo he seguido muchas veces”, expresó.

“Otra más, por favor”

El público aclamó dos veces una interpretación más al cantante mexicano, quien no dudó en complacer a los asistentes. Fue así que las luces volvieron a encenderse en el escenario, lo que generó alboroto y una gran ola de sentimiento.