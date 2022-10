Los enemigos de Daddy Yankee: ¿por qué Don Omar, Nicky Jam y Nacho se pelearon con él?

Daddy Yankee continúa con su gira de conciertos “La última vuelta World Tour” 2022. Sin embargo, en medio de la expectativa de los fans, el ‘Rey del reguetón’ protagoniza un nuevo escándalo. Hace poco, Don Omar confesó el verdadero motivo de su pelea con él. Sus declaraciones revelaron el lado oscuro del cantante urbano.

Lo que llama la atención es que el intérprete de “Danza Kuduro” no ha sido el único que ha terminado su amistad con Daddy Yankee. En esta nota te explicamos por qué también tiene otros enemigos como el dominicano Nicky Jam y el venezolano Nacho.

Don Omar y Daddy Yankee. Foto: composición LR/ @DonOmar / @DaddyYankee / Instagram

Daddy Yankee y Don Omar

Todo ocurrió durante la gira “The Kingdom”, en 2015. Daddy Yankee y Don Omar compartían escenario cuando, de repente, el cantante de “Pobre diabla” abandonó la serie de presentaciones. En una entrevista con El Chombo, el reguetonero acusó al ‘Cangri’ de haber realizado maniobras para perjudicar su imagen.

Aseguró que Daddy Yankee y su equipo habrían pagado a la prensa de Puerto Rico para que lo colocaran como el ganador ante Don Omar.

“ Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’ ”, contó.

Además, afirmó que le hicieron una mala jugada al desconectarle el sonido en pleno show. “Mi equipo encontró que todas las máquinas estaban desconectadas. A oscuras trataron de conectar toda la cablería, tardó 20 minutos… y yo no soy empleado de nadie, no me gusta que me falten el respeto. Salí del hotel y me fui ”, sostuvo.

Daddy Yankee y Nicky Jam

Daddy Yankee y Nicky Jam eran muy buenos amigos cuando conformaban el dúo Los Cangris, pero todo se acabó luego de que Jam se deje llevar por la fama y se entregue a los vicios.

En 2004, el ‘King’ lanzó el tema “Santifica tus escapularios”, en el que atacaba a su excompañero por no mejorar su conducta. Por su parte, Nicky respondió con una tiradera, en el que critica, se burla y ofende a su colega sin ningún filtro.

Nacho decepcionado de Daddy Yankee

En 2021, Nacho contó que su buena relación con Daddy Yankee llegó a su fin debido a que no llegaron a un acuerdo para colaborar juntos en un tema.

“Entre tantas personas que yo cree una enemistad, fue con Yankee, porque para mi canción en la que se montó Bad Bunny y Yandel, con quien iba a hacer yo la canción era con Yankee… Por desconocimiento de mi parte, porque Yankee es un tipo que sabe, me dijo ‘esto es lo que yo creo que merezco’, yo le envié un mensaje con mucha inconformidad por lo que me estaba pidiendo ”, expresó el amigo de Chyno Miranda.