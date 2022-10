Lollapalooza Argentina 2023: ¿quiénes son los artistas confirmados para el festival?

La espera terminó. Finalmente, el Lollapalooza de Argentina dio a conocer su line up completo y se confirmó que contará con la presencia de Blink-182, Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X y demás artistas de distintas partes del mundo. La edición 2023 del festival musical, que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo del próximo año, tendrá la participación de más de 100 bandas internacionales.

La venta de entradas del evento se realizará únicamente a través de la página web de All Access, donde se habilitó un nuevo lote de abonos para la Argentina. El Early Bird del Lollapalooza fue un éxito y se agotó por completo en julio del 2022 pese a que todavía no había ninguna banda confirmada en ese entonces.

Blink-182 dirá presente en el Lollapalooza Argentina 2023. Foto: Europa FM.

¿Quién va a estar en el Lollapalooza Argentina 2023?

Además de Blink 182, Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía y Lil Nas X, también estarán Trueno, Diego Torres, Danny Ocean, Rise Against, Cigarettes After Sex, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse, Villano Antillano y otros artistas argentinos y del resto del planeta.

Artistas confirmados para el Lollapalooza Argentina 2023. Foto: Lollapalooza.

¿Cuándo es el próximo Lollapalooza Argentina 2023?

El festival durará tres días: el 17, 18 y 19 de marzo del 2023 .

¿Dónde será el Lollapalooza Argentina 2023?

El Lollapalooza será en el Hipodrómo de San Isidro, ubicado en la Avenida Bernabé Márquez 700, San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. El evento contará con cinco escenarios distintos.

Vista aérea del Hipódromo de San Isidro en Argentina durante el Lollapalooza 2022. Foto: MalevaMag.

¿Cuánto cuesta una entrada al Lollapalooza 2023?

El costo de entradas depende del abono que compras:

El 3 Day Pass tiene un costo de $ 50.000,00

El 3 Day Pass Vip tiene un costo de $ 75.000,00 (agotado)

Cabe recordar que se permiten hasta cuatro entradas por compra.

¿Qué edad hay que tener para ir al Lollapalooza?

Los menores de hasta 10 años podrán ingresar al festival siempre y cuando estén acompañados por un adulto con entrada. Los que cumplan 11 durante el festival (17, 18 y 19 de marzo del 2023) también ingresarán.