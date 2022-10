Guns N’ Roses: Axl Rose, el solo de Slash y el reencuentro de los fans con la mítica banda en Lima [CRÓNICA]

Los fanáticos acamparon afuera del estadio de San Marcos para ver a los Guns N’ Roses, luego de seis años desde su última presentación en suelo peruano.

La noche es un compromiso de rock para los seguidores de la mítica banda estadounidense, que llegó a nuestro país con sus miembros fundadores: William Bruce Rose Jr., mejor conocido como Axl Rose, el guitarrista Saul Hudson ‘Slash’, Duff McKagan y Richard Fortus.

La cola se acrecienta mientras transcurren los minutos para la apertura de las puertas del recinto. La venta de llaveros, polos, pañoletas, frituras al paso y latas de cervezas ensalzan a los ‘gunners’, listos para lo que será uno de los conciertos más importantes del rock en el país. Para su deleite, esperan que el vocalista abra el concierto con las favoritas “Welcome to the jungle” y “Sweet child’ o mine”.

Fans acamparon para estar en primera fila. /Foto: Katarina Benzova

Sin tardanzas

A diferencia de su primer y controvertido espectáculo en Lima, en el 2010, cuando Axl Rose demoró varias horas en subir al escenario, esta noche solo hizo esperar 10 minutos a sus fanáticos.

Las luces parpadeantes avisan que es hora. Duff es el primero en aparecer en escena. Suenan el bajo y la potente batería. Un hombre de cabellera clara con casaca de cuero y jeans rasgados, que permiten ver que lleva lo que serían unos calentadores, hace su aparición. A su paso, continúan el gran Slash y el pelinegro Richard Fortus.

Es tan fácil

“It’s so easy” es el primer tema en el repertorio de Guns N’ Roses para Lima en su gira “South american tour 2022”. El grito de la efusiva asistencia acompaña la voz de Axl Rose, quien en febrero cumplió 60 años.

La cabellera larga, la pañoleta y los lentes oscuros ya no están, pero sí la energía y el grito feroz de quien ha sido considerado uno de los mejores rockeros de todos los tiempos por la revista Kerrang. Con micrófono rojo en mano, baila y se mueve de un lugar a otro de la tarima con facilidad.

La jungla del rock

La fiesta recién empieza. Al tema lanzado en el álbum “Appetite for Destruction” en 1987 le siguen “Mr. Brownstone” y otros éxitos como “Chinnese democracy”, “Slither” y el legendario “Welcome to the jungle”. Con este infaltable, el estadio se volvió una jungla de concreto, entre fanáticos que brincaron y rugieron con el canto del rockero.

El público peruano se mostró feliz cuando la banda tocó sus temas más populares. Foto: Jessica Merino / URPI-LR

Más rock

Siguieron con “Better” y así de mejor estuvieron “Live and let die” (1991), “Estranged”, “Shadow of your love”(1987) y “Rocket queen” (2015), interpretado también por Slash. El setlist también contó con “You could be mine”, “Attitude” con la voz principal de Duff McKagan. Junto con Slash hicieron saltar al público con “Absurd”. “Civil war” y “Sorry” también fueron cantadas.

El toque Slash para el show

“Y en la guitarra… y en la guitarra, Slash”, vociferó Axl para dar pie al magnífico solo de guitarra imperdible de 16 minutos. Con el cierre de esta pieza, dio la intro para la canción emblemática de la banda: “Sweet child o’ mine”. Todos corearon a viva voz.

El piano de Axl Rose

Con un cambio de pantalla para mostrar una intensa garúa se presentó la romántica “November rain”, interpretada a voz y piano por el líder de la banda. Le siguieron “Wichita lineman”, “Knockin’ on heaven’s door”.

Ovación y regalos

El ensordecedor “Nightrain” estuvo acompañado del metal con “Coma” y la poderosa balada “Patience”, “Don’t cry” y “Paradise city”. Los Guns N’ Roses se despidieron entre vítores por parte de público. Un suertudo asistente se llevó el micrófono de Axl Rose y otros recibieron las uñas de la guitarra de la mano de Slash.