Road to Ultra Perú 2022: todo lo que tienes que saber sobre el festival de música electrónica más grande del mundo

¡Apúntate al party! Todo está listo para el Road to Ultra Perú 2022. Aquí te contamos todo lo que debe saber para poder asistir y qué estrellas internacionales vendrán.

¿Cuándo es el Road To Ultra Perú 2022?

El Road To Ultra Perú 2022, llamado una de las mayores experiencias del mundo, se llevará a cabo mañana, sábado 8 de octubre.

Conoce qué otros artistas se presentarán en el esperado festival de música electrónica. Foto: composición Road to ultra/Instagram

Road To Ultra Perú 2022: ¿qué artistas se presentarán?

Entre los artistas internacionales de este Road To Ultra Perú 2022, están los ‘headliners’ Afrojack, DJ Snake, el DJ KSHMR y Nicky Romero. También estarán Kayfex y Thomas Young.

¿Dónde se realizará el Road To Ultra Perú 2022?

Presta atención. El Road To Ultra Perú 2022 se efectuará en el Pelousse del Jockey Club del Perú. No te confundas, ya que anteriormente se iba a hacer en la Costa Verde.

Conoce cuáles son los objetos que podrás llevar al Road to Ultra Perú 2022. Foto: Road To Ultra/Facebook

Road To Ultra Perú 2022: horarios

Podrás ingresar al Road To Ultra Perú 2022 desde las 3.30 p. m. El evento empezará a las 6.00 p. m. Y solo se podrá ingresar hasta las 12. 00. a. m. del 9 de octubre.

¿Cuáles son las zonas del Road To Ultra Perú?

Hay tres zonas para el Road To Ultra Perú 2022: GA (General Admission), VIP y BOXES. Puedes adquirir tus entradas por Teleticket y en la boletería del evento.

Road To Ultra Perú 2022: actualmente están en venta el último lote de entradas para el evento. Foto: Teleticket

Road to Ultra Perú 2022: Conoce cómo estará ordenado el evento. Foto: Road to Ultra Perú 2022/Facebook

¿Habrá reingreso?