Latin Billboard 2022: ¿dónde ver EN VIVO la transmisión de los premios de la música latina?

Los Premios Billboard Latinos 2022 EN VIVO están cada vez más cerca. Como es costumbre en cada edición, se espera que sea una noche inolvidable para los millones de fanáticos de la música latina a nivel mundial. Se realizará este jueves 29 de setiembre en el Watsco Center de Miami, Estados Unidos.

Para seguir todos los pormenores de los Billboard Latin Music Awards 2022, podrás hacerlo a través de la cobertura especial de La República Espectáculos.

¿Cuándo son los Premios Latin Billboard 2022?

La ceremonia de premiación se llevará a cabo este jueves 29 de septiembre. Como siempre, estarán incluidos la alfombra de Premios Billboard, el PreShow y, desde luego, los Premios Billboard de la Música Latina. Además, el viernes 30 de septiembre se podrá sintonizar el “Acceso VIP” digital.

El evento se realizará en el Watsco Center de Miami. Foto: Composición LR/AFP

¿Quiénes serán los conductores de los Premios Billboard de la Música Latina 2022?

Los Latin Billboard 2022 contarán con la conducción de los reconocidos actores Jaime Camil y Kate del Castillo. Con ello, se espera que el show esté asegurado y se desaten las emociones del público, de principio a fin.

Jaime Camil y Kate del Castillo serán los conductores de los Premios Billboard de la Música Latina 2022. Foto: Telemundo

¿Quiénes se presentarán en los premios Billboard Latinos 2022?

Según la información proporcionada por la agencia de comunicaciones de los Premios Billboard 2022, estos son los artistas que se presentarán en el escenario de Miami:

Calibre 50 presentará su fusión de lo urbano y regional mexicano con el estreno de la versión televisiva de “El mexicano es ca…”.

Camilo revelará por primera vez el tema que usará Telemundo en su cobertura de la Copa Mundial, con su interpretación de una versión exclusiva de “Aeropuerto”.

Chayanne realizará el estreno mundial de su nueva canción, “Como tú y yo”.

Christina Aguilera interpretará su respuesta al clásico “El rey” de José Alfredo Jiménez, con su potente ranchera “La reina”.

Elvis Crespo hará tributo al gran éxito de su tema “Suavemente”, que incluye su versión en merengue de “La neverita”.

Eslabón Armado interpretará el tema “Hasta la muerte” de su nuevo disco, “Nostalgia”.

Farruko realizará el estreno mundial del remix de su gran éxito “Nazareno”, y además presentará un adelanto de lo que será su próximo sencillo, “Viaje”.

Grupo Firme interpretará el exitoso tema “Ya supérame” y luego se unirá a Camilo para presentar su primera colaboración, “Alaska”.

Con sabor mexicano y colombiano, Los Ángeles Azules y Carlos Vives se unen para realizar el estreno televisivo de “Cumbia del corazón”.

Maluma sorprenderá a todos los fans con el estreno mundial de su nuevo tema, “Junio”, que debutará con su presentación en vivo durante la premiación y solo estará disponible en plataformas después de su participación en el show.

Manuel Turizo cantará su gran éxito de verano “La bachata”, que alcanzó el n.º 1 en el listado de Billboard Tropical Airplay.

Nicky Jam cantará el estreno televisivo de su éxito “Sin novia”.

Con gran ritmo y energía, Ozuna realizará el estreno televisivo de su nuevo sencillo, “La copa”.

Pepe Aguilar cantará “Hasta que llegue el alba”, otro sencillo de su nuevo disco de mariachi, “A la medida”.

Piso 21 y Manuel Turizo realizarán la premier televisiva de “Los cachos”.

En un tributo a la gran trayectoria de Raphael, el astro español será acompañado por Alejandra Guzmán, Pablo López, CNCO y Ángela Aguilar para realizar un popurrí de sus más grandes éxitos, incluyendo “Mi gran noche”, “Estar enamorado”, “Como yo te amo”, “Qué sabe nadie”, y “Escándalo”. Además, el ganador del premio Billboard Trayectoria Artística sorprenderá a todos con el estreno mundial de su tema “De tanta gente”.

Tini presentará su exitosa balada “Carne y hueso” por primera vez en la televisión estadounidense.

Chayanne estará presente en la gala. Foto: Billboard

Horario de los Billboard Latino 2022

Revisa los horarios para ver los Latin Billboard 2022 en diversos países de la región y del mundo:

Estados Unidos, Venezuela y Bolivia: 8.00 p. m.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Costa Rica y Guatemala: 6.00 p. m.

Chile, Argentina y Brasil: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. del viernes 27 de septiembre

¿Qué canal transmite los premios Latin Billboard 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

El esperado evento, que traerá consigo la atención del continente entero, será transmitido en tiempo real y en simultáneo a través del canal Telemundo Entretenimiento en YouTube, telemundo.com, y podrás seguirlo a través de sus redes sociales:

Facebook: @LatinBillboards

Twitter: @LatinBillboards

Instagram: @LatinBillboards

YouTube: TLMDentretenimiento

TikTok: @Telemundo

Maluma es uno de los artistas nominados al artista del año en los Latin Billboard 2022. Foto: Telemundo

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

Puedes ver los Latin Billboard 2022 por Telemundo EN VIVO a través de estos canales, según tu país y operadora:

México: 214 (SD) y 1226 (HD) en Sky, 205 en Izzi, 214 (SD) y 1214 (HD) en Megacable, 223 en Star TV

Guatemala: 214 (SD) y 1226 (HD) en Sky, 116 (SD) y 1116 (HD) en Claro TV

Venezuela: 231 en Simple TV, 381 en Movistar TV, 28 en Inter, 318 en Inter Satelital

Colombia: 231 en DirecTV, 446 (SD) y 1446 (HD) en Claro TV (cable), 446 en Claro TV (satélite), 381 en Movistar TV, 160 (SD) y 367 (HD) en Tigo

Ecuador: 231 en DirecTV, 260 (SD) y 760 (HD) en Claro TV, 618 en Grupo Tv Cable, 157 en CNT TV

Perú: 20 en Movistar TV (cable), 112 en Movistar TV (satélite), 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión

Bolivia: 624 (SD) y 776 (HD) en Tigo, 413 en Cotas, 318 en Inter Satelital, 103 en Entel

Paraguay: 72 en Claro TV, 54 en Tigo Star, 202 en Tigo (satélite)

Uruguay: 231 en DirecTV, 309 en Montecable, 344 en TCC

Argentina: 231 en DirecTV, 331 (digital/HD) en Cablevisión, 99 en Antina, 308 (digital) y 1081 (HD) en Telecentro

Chile: 231 en DirecTV, 20 (SD, Santiago) y 809 (HD) en VTR, 381 en Movistar TV, 145 (SD) y 645 (HD) en Claro TV (cable), 381 en Claro TV (satélite), 318 en TuVes HD, 149 en Entel TV HD.

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO en Perú?

Puedes seguir la señal de Telemundo en el canal 20 en Movistar TV (cable), 112 en Movistar TV (satélite), 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión

Asimismo, como en cada edición de dicho certamen, La República Espectáculos te mantendrá informado con la antesala y todos los detalles de los Premios Billboard Latin Music 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS, desde Perú.

Premio Billboard 2022. Foto: Telemundo

¿Dónde se realizarán los Latin Billboard 2022?

Este evento se realizará en el Watsco Center de Miami, un estadio con capacidad para 8.000 personas, y será transmitido en vivo por la señal de Telemundo.

Billboard Latin Music Awards 2022: lista completa de nominados

Artista del año / Artist of the year

Bad Bunny

Farruko

Jhayco

Karol G

Rauw Alejandro

Artista del año, Debut / Artist of the year, new

Ivan Cornejo

Los gemelos de Sinaloa

Los Lara

Luis R. Conriquez

Yahritza y su esencia

Gira del año / Tour of the year

Bad Bunny

Los Bukis

Maluma

Marc Anthony

Ricky Martin & Enrique Iglesias

Artista crossover del año / Crossover artist of the year

Chris Brown

DJ Khaled

Ed Sheeran

Rvssian

Shawn Mendes

Skrillex

“Hot latin song” Canción del año / Hot latin song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Hot latin song” Colaboración vocal del año / Hot latin song of the year, Vocal event

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Bad Bunny & Bomba Estéreo, “Ojitos lindos”

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny & Rauw Alejandro, “Party”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

“Hot latin songs” Artista del año, masculino / Hot latin songs artist of the year, male

Bad Bunny

Chencho Corleone

Farruko

Jhayco

Rauw Alejandro

“Hot latin songs” Artista del año, femenina / Hot latin songs artist of the year, female

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

“Hot latin songs” Artista del año, dúo o grupo / Hot latin songs artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Canción del año, Latin airplay / Latin airplay song of the year

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adonis, “El incomprendido”

Rauw Alejandro, “Todo de ti”

Canción del año, ventas / Sales song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

J Balvin & Skrillex, “In da getto”

Karol G, “Provenza”

Sebastián Yatra, “Dos oruguitas”

Canción del año, streaming / Streaming song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Top latin album” del año / Top latin album of the year

Bad Bunny, Un verano sin ti

Farruko, La 167

J Balvin, Jose

Karol G, KG0516

Rauw Alejandro, Vice Versa

“Top latin albums” artista del año, masculino / Top latin albums artist of the year, male

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Rauw Alejandro

“Top latin albums” artista del año, femenina / Top latin albums artist of the year, female

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

“Top latin albums” artista del año dúo o grupo / Top latin albums artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Los Bukis

Maná

Artista latin pop del año, solista / Latin pop artist of the year, solo

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Sebastián Yatra

Artista latin pop del año, dúo o grupo / Latin pop artist of the year, duo or group

Bomba Estéreo

CNCO

Jesse & Joy

Maná

Reik

Canción latin pop del año / Latin pop song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo De Ti”

Sebastián Yatra, “Tacones Rojos”

Shakira & Rauw Alejandro, “Te Felicito”

Álbum latin pop del año / Latin pop album of the year

Becky G, Esquemas

Enrique Iglesias, Final (Vol. 1)

Jay Wheeler, De Mi Para Ti

Rosalía, Motomami

Sebastián Yatra, Dharma

Artista regional mexicano del año, solista / Regional mexican artist of the year, solo

Carin Leon

Christian Nodal

Ivan Cornejo

Junior H

Natanael Cano