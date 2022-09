Billboard Latin Music Awards 2022: horario, nominados, dónde verlo y más sobre esta premiación

¡Será una fiesta! Una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 se llevará cabo este año con la presencia de los artistas más destacados del momento y con nuevas categorías de premiación. Sumado a esto tendrá como presentadores a destacadas personalidades del ambiente artístico. A continuación, conocerás todo lo que necesitas saber sobre este prometedora celebración.

Los Billboard Latin Music Awards 2022 no solo brindan un merecido reconocimiento a los artistas más populares de la música latina, también premian a los álbumes, las canciones más destacadas, en base a las ventas, streaming, redes sociales y la transmisiones radiales según las listas semanales de Billboard en el último año.

¿Cuándo son los Premios Billboard Latin Music Awards 2022?

La ceremonia de premiación se llevará cabo este jueves 29 de septiembre, donde podrá verse detalles de “La alfombra de Premios Billboard”, “El PreShow” y los “Premios Billboard de la Música Latina”. Mientras que el viernes 30 de septiembre se podrá sintonizar el “Acceso VIP” Digital.

Premio Billboard 2022. Foto: Telemundo

En la edición de este año se otorgarán galardones especiales a intérpretes con carreras destacadas como: Premio Billboard Leyenda a José Feliciano, Premio Billboard Icono a Chayanne, el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza a Christina Aguilera, Premio Billboard Salón de la Fama a Nicky Jam y el Premio Billboard Trayectoria Artística a Raphael.

¿Quiénes serán los conductores de los Latin Billboard 2022?

Los Latin Billboard 2022, contarán con la conducción de los reconocidos actores Jaime Camil y Kate del Castillo quiénes tendrán la función de dirigir esta prestigiosa ceremonia, que promete desatar emociones en la audiencia de principio a fin.

Presentadores Billboard Latino 2022. Foto: Revista Q

A ellos se unirán en la conducción un nutrido grupo de figuras de la música y la televisión que como: Ana Jurka, Andrés Cantor, Alan Ramírez y Walo Silvas de Banda MS de Sergio Lizárraga, Becky G, Carmen Villalobos, Chiky Bombom, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Emilia, Gilberto Santa Rosa, Isabella Sierra, Ivonne Montero, Jacky Bracamontes, Lourdes Stephen, Myrka Dellanos, Natti Natasha, Rauw Alejandro, Rodrigo Guirao, Stephanie Himonidis y Willy Chirino.

¿Quiénes se presentarán en los Billboard Latino 2022?

El escenario de los “Premios Billboard de la Música Latina 2022” será testigo del performance de diversas estrellas de la música latina que realizarán innovadoras puestas en escena, colaboraciones musicales y grandes sorpresas. Los artistas son:

Calibre 50 presentará su fusión de urbano y regional mexicano con el estreno de la versión televisiva de “El mexicano es ca….”.

Camilo revelará por primera vez el tema que usará Telemundo en su cobertura de la Copa Mundial, con su interpretación de una versión exclusiva de “Aeropuerto”.

Chayanne realizará el estreno mundial de su nueva canción “Como tú y yo”.

Christina Aguilera interpretará su respuesta al clásico “El rey” de José Alfredo Jiménez, con su potente ranchera “La reina”.

Elvis Crespo hará tributo al gran éxito de su tema “Suavemente” que incluye su versión en merengue de “La neverita”.

Eslabon Armado interpretará el tema “Hasta la muerte” de su nuevo disco Nostalgia.

Farruko realizará el estreno mundial del remix de su gran éxito “Nazareno”, y además presentará un adelanto de lo que será su próximo sencillo “Viaje”.

Grupo Firme interpretará el exitoso tema “Ya supérame” y luego se unirán a Camilo para presentar su primera colaboración, “Alaska”.

Con sabor mexicano y colombiano, Los Ángeles Azules y Carlos Vives se unen para realizar el estreno televisivo de “Cumbia del corazón”.

Maluma sorprenderá a todos los fans con el estreno mundial de su nuevo tema “Junio”, que debutará con su presentación en vivo durante la premiación y solo estará disponible en plataformas después de su participación en el show.

Manuel Turizo cantará su gran éxito de verano “La bachata”, que alcanzó el n.° 1 en el listado de Billboard Tropical Airplay.

Nicky Jam cantará el estreno televisivo de su éxito “Sin novia”.

Con gran ritmo y energía, Ozuna realizará el estreno televisivo de su nuevo sencillo “La copa”.

Pepe Aguilar cantará “Hasta que llegue el alba”, otro sencillo de su nuevo disco de mariachi A la medida.

Piso 21 y Manuel Turizo realizarán la premier televisiva de “Los cachos”.

En un tributo a la gran trayectoria de Raphael , el astro español será acompañado por Alejandra Guzmán, Pablo López, CNCO y Ángela Aguilar para realizar un popurrí de sus más grandes éxitos, incluyendo “Mi gran noche”, “Estar enamorado”, “Como yo te amo”, “Qué sabe nadie”, y “Escándalo”. Además, el ganador del Premio Billboard Trayectoria Artística sorprenderá a todos con el estreno mundial de su tema “De tanta gente”.

Tini presentará su exitosa balada “Carne y hueso” por primera vez en la televisión estadounidense.

Prestigioso evento contará con la presencia de destacados intérpretes. Foto: Telemundo

¿Cómo votar por los Premios Billboard de la Música Latina 2022?

La organización del evento revelará mayores detalles sobre la manera en la cual se decidirán los votos en el transcurso de las próximas horas.

¿Dónde se realizarán los Premios Billboard Latinos 2022?

Este evento se realizará en el Watsco Center de Miami y será transmitido en vivo por la señal de Telemundo.

Recinto está ubicado al sur de Florida, en el suroeste del condado de Miami-Dade. Foto: 15 minutos

Horario de los Latin Billboard 2022: ¿cómo ver la alfombra roja?

El cronograma para el desarrollo de los Premios Billboard Latinos 2022 este jueves 29 de septiembre es el siguiente:

“ La alfombra de Premios Billboard” será conducida por Alix Aspe, Carlos Adyan, Giselle Blondet, Jessica Carrillo y Rodner Figueroa y se transmitirá EN VIVO por Telemundo .

La prestigiosa ceremonia de “ Premios Billboard de la Música Latina” se transmitirá EN VIVO por Telemundo.

Ambos especiales también se emitirán simultáneamente en el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo , el servicio de streaming Peacock , la aplicación de Telemundo , y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional .

“Acceso VIP” Digital será conducido por Alix Aspe y Freddy Lomeli y se transmitirá EN VIVO por Twitter, Telemundo Entretenimiento en YouTube y Telemundo.com.

¿Cómo ver el El PreShow? Premios Billboard de la Música Latina 2022: canal de transmisión

“El Preshow” contará con la conducción de personalidades como Ana Jurka, Andrea Meza, y Freddy Lomeli, y se trasmitirá EN VIVO por Twitter, Telemundo Entretenimiento en YouTube, y Telemundo.com.

Preshow Premios Billboard Latino. Foto: Telemundo

¿Dónde ver los Billboard Latino 2022 EN VIVO?

Este prestigioso espectáculo que acaparará la atención del continente entero será transmitido en tiempo real y en simultáneo a través del canal Telemundo Entretenimiento en YouTube, Telemundo.com y podrás seguirlo a través de sus redes sociales como:

Facebook: @LatinBillboards

Twitter: @LatinBillboards

Instagram: @LatinBillboards

YouTube: TLMDentretenimiento

TikTok: @Telemundo

Asimismo, la organización ha creado el hashtag #Billboards2022, con el cual su multitudinaria audiencia podrá hacer llegar sus comentarios y publicaciones.

Billboard Latin Music Awards 2022: lista de nominados

En la previa de esta edición de los Billboard Latino 2022 se pudo conocer a algunos de los artistas que encabezan la lista de finalistas de los “Premios Billboard de la Música Latina” 2022 y son: Bad Bunny (23), Karol G (15), Becky G (11), Farruko (11), Rauw Alejandro (10), Aventura (7) y Eslabon Armado (6).

Artista del Año / Artist of the year

Bad Bunny

Farruko

Jhayco

Karol G

Rauw Alejandro

Artista del año, Debut / Artist of the year, new

Ivan Cornejo

Los gemelos de Sinaloa

Los Lara

Luis R. Conriquez

Yahritza y su esencia

Gira del sño / Tour of the year

Bad Bunny

Los Bukis

Maluma

Marc Anthony

Ricky Martin & Enrique Iglesias

Artista crossover del año / Crossover artist of the year

Chris Brown

DJ Khaled

Ed Sheeran

Rvssian

Shawn Mendes

Skrillex

“Hot latin song” Canción del año / Hot latin song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Hot latin song” Colaboración vocal del año / Hot latin song of the year, Vocal event

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Bad Bunny & Bomba Estéreo, “Ojitos lindos”

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny & Rauw Alejandro, “Party”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

“Hot latin songs” Artista del año, masculino / Hot latin songs artist of the year, male

Bad Bunny

Chencho Corleone

Farruko

Jhayco

Rauw Alejandro

“Hot latin songs” Artista del año, femenina / Hot latin songs artist of the year, female

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

“Hot latin songs” Artista del año, dúo o grupo / Hot latin songs artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Canción del año, Latin airplay / Latin airplay song of the year

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adonis, “El incomprendido”

Rauw Alejandro, “Todo de ti”

Canción del año, ventas / Sales song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

J Balvin & Skrillex, “In da getto”

Karol G, “Provenza”

Sebastián Yatra, “Dos oruguitas”

Canción del año, streaming / Streaming song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Top latin album” del año / Top latin album of the year

Bad Bunny, Un verano sin ti

Farruko, La 167

J Balvin, Jose

Karol G, KG0516

Rauw Alejandro, Vice Versa

“Top latin albums” artista del año, masculino / Top latin albums artist of the year, male

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Rauw Alejandro

“Top latin albums” artista del año, femenina / Top latin albums artist of the year, female

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

“Top latin albums” artista del año dúo o grupo / Top latin albums artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Los Bukis

Maná

Artista “Latin op” del año, solista / Latin Pop artist of the year, solo

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Sebastián Yatra

Artista “Latin Pop” del año, dúo o grupo / Latin Pop artist of the year, duo or group

Bomba Estéreo

CNCO

Jesse & Joy

Maná

Reik

Canción “Latin Pop” del año / Latin Pop song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo De Ti”

Sebastián Yatra, “Tacones Rojos”

Shakira & Rauw Alejandro, “Te Felicito”

Álbum “Latin Pop” del año / Latin Pop album of the year

Becky G, Esquemas

Enrique Iglesias, Final (Vol. 1)

Jay Wheeler, De Mi Para Ti

Rosalía, Motomami

Sebastián Yatra, Dharma

Artista regional mexicano del año, solista / Regional mexican artist of the year, solo

Carin Leon

Christian Nodal

Ivan Cornejo

Junior H

Natanael Cano