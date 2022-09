Él Mató a un Policía Motorizado, su esperado regreso a Lima y la revancha tras el Festival Perú Central

Él Mató a un Policía Motorizado regresa a Lima este jueves 22 de septiembre tras 3 años y en probablemente uno de sus mejores momentos a lo largo de su carrera: una nominación al Grammy Latino por “Unas Vacaciones Raras”, el estreno de una sesión KEXP y una gira que los ha llevado a visitar más de 30 ciudades del continente.

Para Santiago Motorizado, líder y bajista de la agrupación argentina, el ser nominado al Grammy Latino “es un reconocimiento y a la vez una tontería”.

“No creemos que en la música y en las artes haya mejores y peores, o ganadores y perdedores. Creo que los Grammy se van ampliando, la idea de ellos es abarcar todas las músicas y ramificaciones artísticas, obviamente que el foco siempre ha estado en lo más comercial, incluso ahora mismo. Pero siempre hay un espacio para algo diferente, como Él Mató”, declaró Motorizado a La República.

En total, 17 actos argentinos fueron nominados para la edición de este año, incluidas artistas y agrupaciones que conforman “la nueva camada” de la música de dicho país, como Nicki Nicole, WOS, Conociendo Rusia, Ca7riel, María Becerra, Trueno y Marilina Bertoldi.

“Ahora hay una nueva camada que está teniendo mucha llegada en todos lados, como Europa, que siempre fue un lugar difícil para las bandas latinoamericanas. Ahora va WOS y llega mucha gente, eso es una novedad porque ni siquiera Soda Stereo tocaba para mucha gente en Europa”, destaca el platense.

Para este 2022, la Academia Latina de la Grabación destaca “Unas Vacaciones Raras”, producción que la banda hizo exclusivamente para la remasterización de “Okupas”, serie de culto de la pantalla chica argentina y que narra la historia de Ricardo, “Pollo”, el “Chiqui” y Walter en medio de la crisis económica que sufrió la referida nación a finales de los 90.

Santiago Motorizado es muy fan de la serie, incluso refiere que ha visto la serie en numerosas ocasiones.

“‘Okupas’ se estrenó el año 2000, en el 2001 la repitieron y en el 2022 fueron los primeros ensayos de El Mató, o sea, es contemporáneo. No podría decir que ‘Okupas’ fue una influencia directa en cierta canción o letra, pero era parte de nuestra cultura, es una serie que vi un montón de veces. Es algo que te queda a la hora de pensar el arte, encontrar una historia y narrar una situación. Okupas es parte importante de todo esto”, recuerda Santiago Motorizado.

Festival Perú Central

“Una lástima”, así define Santiago Motorizado el hecho de no haber podido tocar junto a Doctora Muerte, Pantro Puto, Niño Elefante y Chatrán Chatrá en Huancayo tras el derrumbe del Festival Perú Central.

“Era una buena propuesta para descentralizar”, afirma el músico. “Luego empezamos a ver que cuando se acercaban los días del festival primero se bajó una banda, luego otra y luego veinte y pico bandas”, agrega.

“Nosotros íbamos a viajar en el avión con Las Ligas Menores y a último momento ellos fueron a hacer el checkin y no estaban los pasajes. Era razón suficiente ser solidario con todas las bandas que habían sido maltratadas y no venir a tocar. Aún así pusimos toda la voluntad igual, por la gente que ya se había movilizado y nos escribía. A último momento, los del festival se comunicaron y nos dijeron que no iban a cumplir con lo que habíamos arreglado”, relata Santiago Motorizado.

Pese a la mala organización por parte de la producción del Festival Perú Central denunciada por artistas nacionales e internacionales, la organización acusó a la banda de no haber respetado el acuerdo luego de que se anunció su recital en Lima.

“Primero se la agarraron con las bandas peruanas que no habían ido, luego con nosotros. Eso no tiene sentido. Nos complicó un montón sacar pasajes a Bogotá a último momento porque teníamos que seguir con la gira. La denuncia del festival de que nosotros no fuimos porque ‘no teníamos ganas, que teníamos todo servido y no fuimos’ es una tontería absoluta”, responde Santiago Motorizado.

Reencuentro

Dos años de pandemia se sienten, dice Santiago Motorizado, quien tras visitar varios países concluye que “el reencuentro con el público en todas las ciudades fue muy intenso”.

“El escenario es nuestro lugar favorito en el mundo y disfrutamos mucho de tocar en vivo. Un poco el concepto de esta gira es el reencuentro, tratar de recorrer toda nuestra discografía y que la gente se reencuentre con las canciones de todas nuestras épocas y vivir toda esa fiesta que suele suceder”, asegura el músico.

Para el recital de esta noche de Él Mató a un Policía Motorizado en tierras limeñas, todas las entradas fueron vendidas.