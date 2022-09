Carla Morrison, nominada al Latin Grammy 2022, es una luchadora. La cantante mexicana estuvo alejada de los escenarios por mucho tiempo debido a una depresión y pérdida que sufrió durante la pandemia. Sin embargo, pudo superar esta dura etapa y salir adelante presentando su nuevo disco, titulado “Renacimiento”. En él, la artista se muestra reinventada y aborda distintos sentimientos.

Este 2022 inició una gira, la cual incluye a nuestro país. Ofrecerá unos shows el 18 y 19 de octubre. El primero será en Arequipa, mientras que el último en el Teatro Peruano Japonés de Lima. Antes de llegar al país conversó con La República y nos habló de cómo se siente al volver a los conciertos.

Carla Morrison, cantante mexicana. Foto: difusión

—Enviaste saludos a fans peruanos tras confirmar el concierto del 18 de octubre en Lima. ¿Qué recuerdos tienes de tu última visita al Perú?

—De Perú tengo los mejores recuerdos. Es un país al que, cuando voy, me trata increíble. Me siento como en casa, súper feliz. Me encanta el ceviche peruano.

—Abriste los conciertos de Coldplay en México. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo te llegó dicha propuesta?

—Fue bonita e inesperada. No tenía idea de que me invitarían para toda la gira. La pasé lindo. Conocerlos fue un sueño porque son mi banda favorita de toda la vida. Definitivamente, presentarme ante miles de personas cada noche fue como un master class (…). Todavía me acuerdo y digo: ‘¿De verdad pasó eso?’

—¿Cómo te sientes tras volver luego de un largo tiempo a los escenarios este año?

—Fue como un regreso a los escenarios muy bien apadrinado. Me siento bien al reencontrarme con mi público. Con mucho cariño, como que la gente me extrañaba un montón. Han sido súper lindos y gentiles. Me llenaron de regalos, libros y amor. Se ha lucido conmigo y se saben todas las canciones. En los shows cantan todo. Como compositora, es un gran regalo.

Afiche de 'El renacimiento tour'. Foto: Carla Morrison/Instagram

—¿Qué significa para ti este disco llamado “Renacimiento”, el cual promocionas, y a base de qué experiencias surgió?

—Surgió a partir de una depresión y un tiempo que me tomé fuera de la industria. Decidí llamarlo así porque sentí que era importante hablar sobre algo personal. Necesitaba compartirlo. Sabía que mucha gente iba a agradecérmelo, porque mucha gente lo habría vivido por la pandemia (…). Fue una terapia de varios años.

—No solo le cantas al amor a este disco. ¿Qué otros sentimientos están presentes en este álbum musical?

—Están presentes la depresión, ansiedad, amor propio, el poder soñar y reencontrarse. La divinidad del amor. Un montón de cosas de las cuales no he hablado.

—¿De qué manera un músico puede contribuir a ser un agente de cambio en la sociedad?

—Creo que a través de temas sociales. Eso es en la teoría. Pero, en sí, como a la par uno tiene que ser fiel a sí mismo, creo que lo que la gente más admira de un artista es que sea uno mismo o misma. Quedamos mejor cuando somos lo que somos.

Carla Morrison en concierto. Foto: captura/Instagram de Carla Morrison

—¿Por qué consideras importante hablar de la salud mental?

—Me parece que hoy en día no hay manera de evadirlo. Creo que por años nuestros padres y los de ellos, hasta nosotros, nos han dicho que hablar de nuestras emociones y problemas mentales es como si estuviéramos rotos. En realidad no es así. La salud física es igual que la mental. Una no vive sin la otra. Para mí es necesario hablarlo. Creo que muchos tenemos miedo de aceptar por qué es tan difícil abrirnos y tener terapia. Es una misión ayudar al desahogo de eso y abrir un espacio donde nos sintamos libres para afrontar la vida. A veces, uno necesita estar en la oscuridad para reconocer la luz.

—Es tu tercer disco de estudio en 10 años. Este último ha tardado algo de siete años. ¿Eres muy exigente con tu música?

—Más que exigente, me gusta ser honesta con mi música. Me gusta trabajarla y que sea la mejor versión. Creo que cada una tiene su propia alma. Más que exigir, es estar pensando en el alma de la canción. Así va a conectar a la persona. Es un trabajo interno lleno de muchas partes. Quiero ser cuidadosa con ello.