Paramore vuelve a rockear y anuncia nuevo tema tras 5 años de pausa

Paramore está de regreso. El grupo, cuya líder es la cantante Hayley Williams, anunció su esperado retorno a la música a través de sus redes sociales.

De esta manera, lanzarán un nuevo tema tras 5 años de paréntesis, ya que sus últimas canciones datan del álbum “After laughter” del 2017.

Paramore anuncia su regreso con emocionante publicación

Fue a través de Instagram que la banda estadounidense de pop rock dio a conocer su regreso. En la publicación, también revelaron el nombre del nuevo tema. “‘This is why’, la canción. Septiembre 28″, escribieron en el post.

Acompañando lo que redactaron, está una fotografía de los tres miembros de la agrupación. Se les puede observar junto a un vidrio empapado.

Publicación de Paramore en sus redes sociales. Foto: Paramore/Instagram

Los 5 años de pausa de Paramore

Durante el tiempo en que Paramore no lanzó nueva música, Hayley Williams se concentró en su carrera como solista. La intérprete lanzó álbumes como “Petals for armor” del 2020 y “Flowers for bases” del 2021.

Durante la producción de su primer trabajo en solitario, la líder aseguró que Paramore no se había separado. Comentó que confiaba en que sus compañeros de la banda no interpretarían su rumbo como solista como una forma de alejarse de ellos.