Fallece la cantautora peruana Carmina Cannavino: “Parto de este mundo a una mejor vida”

Carmina Cannavino, una de las grandes representantes del canto popular y la canción latinoamericana, falleció el 17 de setiembre en México, país en el que vivía desde hace 37 años. La noticia de su muerte se confirmó a través de una publicación en Facebook realizada por su familia.

“Con profundo pesar compartimos la partida de este plano de nuestra Carmina, después de esta ardua lucha”, escribieron, en alusión al cáncer de estómago que la alejó de los escenarios hace varios años.

La familia de Carmina Cannavino invitó a despedir sus restos en la Funeraria García López de Miguel Ángel de Quevedo (CDMX, México).

Carmina Cannavino: “Parto de este mundo a una mejor vida”

En su última publicación en Facebook, la familia Cannavino y Chacón compartió las últimas palabras que escribió Carmina Cannavino días antes de morir.

“Parto de este mundo a una mejor vida, lo sé, con la gracia de haber nacido; me llevo la bendición de todos aquellos que elegí por compañía, me voy en luz, en paz, amor y gratitud, convencida de que podremos reencontrarnos, si así lo quieren, en una próxima canción”, dijo. Aquella vez firmó como ‘La Cannavino’.

17.9.2022 | Publicación que comunicó la muerte de Carmina Cannavino y sus últimas palabras. Foto: captura Facebook

¿Quién es Carmina Cannavino?

Originaria de Lima, Carmina Cannavino nació en 1962. Hija de madre peruana y padre argentino, ambos músicos.

A lo largo de su carrera desarrolló un cancionero que fusiona ritmos mestizos, afros y populares de Perú, México y América Latina.

“A la gente no le quiero dar chatarra, le quiero dar poesía”, dijo en una de las últimas entrevistas que brindó a Radio Nacional de Perú en 2020.

“Hay quienes me preguntan por qué estoy en México viendo todo lo que pasa. Nací en Perú y había violencia con Sendero Luminoso y el Gobierno. Me fui a Argentina en la época de las dictaduras. Ahora, en este país… con las desapariciones forzadas y todo eso… ¡ya no puedo seguir huyendo!”, declaró para el periódico La Jornada en 2015.