¿Sabías que la canción “Rata de dos patas” fue inspirada en un presidente y no en un desamor?

Francisca Viveros Barradas o simplemente ‘Paquita, la del barrio’ es una mexicana que deleitó a muchos con sus canciones que principalmente se amoldaban a situaciones de despecho, dolor y ruptura. De este modo, “Rata de dos patas” es un ejemplo de ello.

Sin embargo, en el último caso en mención, la imagen de desamor que se le acuñó en todo este tiempo estaría errada, pues su composición referenciaría a un político conocido de México. ¿Cómo fue que se dio la composición de la icónica canción y a quién está dedicada?

¿A quién estaría realmente dedicada “Rata de dos patas”, la canción de Paquita?

De acuerdo con lo declarado por Manuel Eduardo Toscano, compositor y escritor de “Rata de dos patas” y otros temas de Paquita, al programa El Arte de la Canción, conducido por Avelina Lésper, el hit no fue compuesto necesariamente por un desamor, sino para un político en específico.

“La historia comienza porque Paquita ya me había grabado dos o tres temas y un día me voy a oírla, a verla al auditorio nacional y yo veía que cada vez que Paquita cantaba una canción en contra de hombre la gente berreaba. Cuando cantaba canciones tan hermosas como esa de Don José Alfredo, la gente se alegraba y aplaudía, pero no se prendía tanto como con los insultos. Ahí me dije yo, qué sucedería si naciera una canción, si cantara una canción donde palabra tras palabra fuera un insulto y yo ya traía por ahí una idea de escribir algo.”, dijo durante su entrevista.

Poco a poco fue trabajándola y encontró en una figura de la política su más grande inspiración, aunque “por respeto”, decidió hacer mención de él con una indirecta.

“En aquellos años, había sido presidente de la República un señor que era peloncito con orejas grandotas. Pero no podíamos, ni el día de hoy, faltarle el respeto a ese personaje. Pero todo el mundo hablaba de lo que había sucedido con él, si llega a escuchar esta entrevista que entienda que es mi profesión, y ahí empecé”.

A quien hace mención Manuel Eduardo Toscano se trataría nada más y nada menos que de Carlos Salina de Gortari, expresidente liberal de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En ese aspecto, se podría clasificar a “Rata de dos patas” como una canción de protesta por parte del compositor.

De Carlos Salina de Gortari se hace alusión que habría llegado al poder por presuntas acciones de fraude electoral en 1988. Asimismo, ha sido catalogado por Andrés Manuel López Obrador como el “innombrable” y “padre de la desigualdad moderna”.