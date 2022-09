Coldplay en Lima: salen más entradas a la venta para el concierto del 13 y 14 de septiembre

Un día antes de su primer concierto, Coldplay anunció que se ha puesto a la venta más entradas para sus shows en Perú, programados para el 13 y 14 de setiembre. Luego de haber lanzado una cantidad de boletos especiales, llamados Infinity Tickets, los británicos no quieren que ningún seguidor de nuestro país se quede sin verlos. En esta nota, te contamos cómo conseguir tu entrada.

¿Qué entradas para Coldplay están disponibles?

¡Aún estás a tiempo! Durante la tarde del lunes 12 de setiembre, los fanáticos de Coldplay que no pudieron conseguir entradas para ver a su banda favorita en alguna de sus dos presentaciones agendadas en nuestra capital quedaron asombrado con una grata noticia: se han puesto a la venta más boletos.

Al parecer, los británicos estarían contentos con el éxito tras anunciar sus presentaciones en nuestro territorio y se animaron a abrir nuevos espacios en cada una de las zonas. Esto sería válido para ambas fechas: 13 y 14 de setiembre.

Estas son las entradas disponibles para ver a Coldplay en Lima este martes 13 de setiembre. Foto: Teleticket

Estas son las entradas disponibles para ver a Coldplay en Lima este miércoles 14 de setiembre. Foto: Teleticket

Cabe mencionar que estos boletos no son equivalentes a los Infinity Tickets lanzados hace unos días. Es decir, el precio de estos recién liberados no es S/ 92. Estos nuevos asientos, los cuales también se pueden conseguir a través del portal oficial de Teleticket, cuestan de acuerdo a la zona deseada.

Coldplay: vive la gira de la banda desde el cine

Esta no es la única sorpresa de Coldplay para sus seguidores. A través de sus redes, la agrupación había anunciado que aquellos fans que no pudieron verlos en vivo, podrán vivir la experiencia del tour “Music of the Spheres” desde el cine.

La banda registrará cada minuto de su presentación en el Estadio River Plate de Buenos Aires, show que será transmitido el viernes 28 y sábado 29 de octubre en distintos cines a nivel internacional. La venta de los tickets para ver esta cinta comenzará este domingo 15 de setiembre.

.