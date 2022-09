Coldplay en concierto: cines de todo el mundo transmitirán show completo

Miles de fans de Coldplay no alcanzaron entradas para las dos fechas en Perú. Sin embargo, la agrupación ha decidido dar una nueva oportunidad para que los vean en concierto. Este se trataría de una transmisión en vivo de las presentaciones que se darán en Argentina para los cines de todo el mundo.

Coldplay en Perú se vivirá este 13 y 14 de setiembre en el Estadio Nacional, evento que regresa luego del éxito del concierto del 2016 que también contó con las entradas agotadas. Mientras tanto, para los fans que no consiguieron su ticket, asistirían a la presentación en cines.

Concierto de Coldplay en cines

Las cuentas oficiales de Coldplay anunciaron que transmitirán su concierto del tour “Music of the Spheres” desde el Estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina, a todos los cines de mundo.

Cabe mencionar que el grupo británico contará con 10 fechas en el mismo recinto . Ante ello, miles de fanáticos empezaron a comentar su entusiasmo por la sorpresa de los artistas.

¿Cuándo se estrenará el concierto de Coldplay en cines?

De acuerdo con la publicación, los conciertos en vivo desde Buenos Aires serán estrenados el viernes 28 y sábado 29 de octubre . Asimismo, la venta de las entradas empezarán este domingo 15 de setiembre. Los usuarios se pueden ir registrando en el siguiente LINK para vivir la experiencia con Coldplay: https://www.coldplaycinema.live/

¿El concierto de Coldplay estará en los cines peruanos?

Al ser un evento mundial, es probable que “Coldplay Music Of The Spheres Live Broadcast from Buenos Aires” venga a los cines peruanos. Recientemente, la cadena de cines de Cinemark realizó una publicación en sus historias en redes sociales, en donde se veía un estadio lleno de luces.

“Conciertón el que se viene a la pantalla grande de Cinemark”, escriben.