Avril Lavigne saluda a sus fans peruanos horas antes de su show: “Emocionada de verlos”

¡Llegó el día! Miles de fanáticos de Avril Lavigne comenzaron a hacer largas filas esta mañana del 5 de septiembre para el concierto de la estrella del pop-punk en el Arena Perú, en Surco.

La intérprete de “Complicated” llegó al país para presentar las canciones de su último álbum “Love sux”. Tan solo en el primer día de preventa (15 de mayo), se logró el sold out. La agrupación Alther será la encargada de abrir el concierto y, según lo planificado, empezarán a tocar a las 8.00 p. m.

Ha pasado más de una década desde el último concierto que Avril Lavigne dio en el Perú. Como se recuerda, la artista canadiense arribó por primera vez en 2011 como parte de su gira “The Black Star Tour”. En ese entonces, se presentó en la Explanada del Monumental para cantar éxitos, como “Sk8ter boi” y “What the Hell”.

El saludo de Avril Lavigne al público peruano

Desde el día anterior, fanáticos empezaron a acampar. Con el pasar de los minutos, la fila para el ingreso crece. Se conoce que ya bordea el centro comercial Jockey Plaza. El concierto está pactado para las 9 p. m., pero podrán ingresar a partir de las 6.00 p. m.

Avril Lavigne recibió el cariño del público y les dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Perú so excited to see you tonight! (¡Perú, tan emocionada de verlos esta noche!)”, escribió la artista.

Avril Lavigne dará un concierto en Lima, Perú este 5 de septiembre. Foto: Instagram/Avril Lavigne

Asimismo, añadió una nueva historia titulada de la siguiente manera: “Back in South America (De vuelta en Sudamérica)”. Ahí se luce en los ensayos de sonido.

Avril Lavigne: conoce cuál sería su repertorio musical para el concierto de hoy en Lima

Avril Lavigne cuenta con más de 20 años de trayectoria musical y ha logrado vender más de 40 millones de discos en todo el mundo. Además, ha sido nominada en ocho ocasiones a los premios Grammy.

A continuación, presentamos su posible setlist: