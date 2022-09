Marcela Navarro sale adelante sin Guillermo Dávila: “Felizmente, tengo un público que me respalda”

Marcela Navarro, ganadora de “La voz Perú 2021″, acaba de lanzar su primer sencillo titulado “Tanta vida”. El tema fue trabajado con la disquera Universal Music, como parte del premio tras consagrarse con el primer lugar del reality. Así, la artista inicia una nueva etapa en su vida y nos cuenta cómo ha sido este proceso.

La cantante deja atrás la polémica generada con Guillermo Dávila; es más, lamenta que las cosas hayan tenido que acabar de esa manera, incluido perder la confianza de su entrenador. Por otro lado, la artista relata su experiencia en el concurso y le deja un valioso mensaje a Lita Pezo, la vencedora de esta temporada del programa.

Ganadora de “La voz Perú”, Marcela Navarro, revela que fue humillada por producción de Guillermo Dávila. Foto: composición/LR/Instagram

—¿Qué has aprendido durante tu paso por “La voz Perú 2021″?

—Ha sido una experiencia que me sacó de ese ‘receso prolongado’ de la pandemia, donde no pudimos hacer música por un largo tiempo. Fue una larga espera volver a cantar, estar en un escenario bonito y darme esa libertad de versionar las canciones que tanto me han gustado en la vida. El cariño del público y apoyo es algo que valoro tanto luego de esa etapa. Ese es el mismo que me acompaña.

—¿Existe una historia detrás de “Tanta vida”?

—Estaba a un mes de regresar del extranjero. Vivía en Estados Unidos con una amiga, quien también tenía que irse a México. Un día nos pusimos a hablar y nos pusimos nostálgicas porque debíamos volver a nuestros países. Me tocó un tema que me dolió: ‘Sé que no te quieres ir y las dos estamos con las maletas a medio cerrar. Cómo se hace para meter tanta vida en una maleta’. Me quedó sonando esa frase e hice esta canción a partir de ello. La gente se puede sentir identificada de muchas maneras, dependiendo de la situación emocional en la que estén.

—Inicias una nueva etapa con tu sencillo, ¿cómo te ves de aquí a unos años?

—Lo que venga más adelante ha de ser bueno y también será una consecuencia de lo que estamos trabajando en este momento. Con respecto a como me veo a unos años... para empezar, flaca. Estoy en un proceso de pérdida de peso. También con más canciones, con gente que coree mis temas.

—¿Te sometiste a alguna operación?

—No me operé, pero era una de las tres opciones. Tengo resistencia a la insulina. Tomaba metformina, pero no quería por algunos efectos secundarios. La otra opción era la cirugía bariátrica, pero tampoco quise. Y la tercera, que me dijeron que era la más dura y lenta, era un plan nutricional junto a un entrenamiento físico. Comencé hace 5 meses. Es lento, pero me siento más resistente y fuerte. Puedo respirar mejor y desenvolverme en el escenario. Llegue a pesar 145 kilos durante la pandemia.

Marcela Navarro en La Voz Perú. Foto: Facebook Marcela Navarro

—¿Cuánto vas perdiendo?

—Perdí como 38 kilos y debo seguir perdiendo más porque es un tema de salud. Llegué a un momento en que, al subir las escaleras de mi casa, ya me estaba muriendo.

—¿Qué le aconsejarías a Lita Pezo para que siga luchando por sus sueños y no decline durante el camino?

—Lita Pezo empujó su carrera desde hace un tiempo, empezando por su imitación de Isabel Pantoja. Salió de esa etapa de la imitación, porque hay un público que encasilla a algunos cantantes famosos, y que luego quieren salir con su propia voz. Es un proceso que he visto que es difícil. Se han presentado, incluso en “La voz”, con su propio estilo, pero luego de que termina el programa vuelven a la imitación. No es el caso de Lita, porque ha venido empujando lo suyo, su proyecto.

—¿Sigues teniendo comunicación con Guillermo Dávila tras el incidente del concierto?

—Para mí fue triste porque imaginaba que, en el momento en que se lanzara la canción, mi entrenador iba a ser parte de esta celebración o de poder compartir y mostrar el tema, como quedó días antes del estreno. Entendí que hay ciclos que se cierran y personas que son parte del camino de cada uno, que no necesariamente se quedan contigo. No estoy molesta, pero ya pasó y sigo adelante con todo. Felizmente, tengo un público que me respalda.