Jhovan Tomasevich: “El peruano es muy arraigado a la música del pasado”

La República conversó con Jhovan Tomasevich, vocalista de Zen, sobre lo que será la presentación del grupo como telonero de Billy Idol este domingo en el Arena Perú. También, sobre su música, la proyección de un disco nuevo y las celebraciones por los 20 años de la banda peruana.

-El domingo abrirán el concierto Billy Idol, ¿cómo recibiste la noticia?

-Hace unas semanas recibimos la llamada del productor del evento, coordinamos unos detalles y nos dijeron que el equipo de Billy son los finalmente aprueban al artista de apertura. Así que después de unos días ya teníamos el ‘ok’.

-Tienes cerca de 30 años de carrera musical imparable, en los 90s con Huelga de Hambre y en el nuevo milenio con Zen. ¿Qué crees que es lo que más ha cambiado en la escena peruana desde entonces?

-Los cambios locales siempre tienen influencia de lo que pasa afuera, y una de las cosas más importantes es que, probablemente seamos parte de la última generación de bandas de rock en el Perú. Con esto me refiero que a la banda más nueva de la escena tenga un promedio de entre 10 y 20 años de antigüedad. Los proyectos actuales son más del tipo solista y por lo general mutan rápido de genero viendo cual es el más rentable económica y logísticamente. Eso en si ya es un gran cambio y esto tiene que ver mucho con como se consume y se ve la música hoy en día. La influencia de las plataformas y la interacción con las redes sociales. Por lo demás, la constante de esa lucha para generar un balance para sobrellevar lo artístico y comercial siempre ha existido.

-Un cambio ha sido la digitalización y por ende la democratización de la forma en cómo se consume la música, ¿tú crees que medios tradicionales como la radio o televisión aún tienen el poder que experimentaste al inicio de tu carrera?

-Si, aún mantienen cierto poder en la decisión de la gente, aunque cada vez menos. Pero, aparecer en un programa de tv con rating en prime time o tener rotación de, al menos, 5 veces al día con una canción en una radio de alcance, sí puede ayudar a levantar tu carrera o al menos llamar la atención del público. Pero, esta tiene que tener ese balance entre lo artístico y lo comercial, caso contrario, solo serás el meme de la semana y serás rápidamente descartado. El peruano promedio esta muy arraigado a la música del pasado, no tenemos esa cultura de la búsqueda de algo nuevo, nos acomoda mejor el navegar constantemente en el pasado. Prueba de ello es el show de Billy Idol, quien tiene muchos hits desde los 80´s, pero tal vez muy poca gente sabe que ha seguido sacando discos en cada década y muy buenos. Lo último que esta lanzando en este momento viene de la mano de un productor rankeado que ha trabajado con gente que va desde Pink o Taylor Swift hasta bandas como Weezer y Sevendust.

El grupo Zen fue elegido para abrir el concierto de Billy Idol este domingo (Foto: Difusión)

-Así como en los 80′s 90′s y 2000 tuvieron como género líder el rock, donde inclusive cantantes pop o baladistas se apoyaban en guitarras eléctricas y distorsionadores ¿Cuál es tu opinión acerca de la música urbana actual que aparentemente se ha apoderado de todos los géneros? ¿Crees que el género musical dominante influye de alguna manera en la sociedad?

-Sin duda alguna, esta influenciando a todo y no solo en el aspecto musical. Pero uno de sus más grandes logros es justamente el talón de aquiles de la escena del rock, empezando porque lograron éxito en su idioma, cosa para la cuál mucho proyectos de rock contemporáneo ya habían tirado la toalla y murieron intentándolo en inglés. Lo otro, es que entendieron que la unión hace la fuerza, dejaron los egos a un lado y empezaron a tomarse en serio las colaboraciones y a abrir ese círculo para que entren todos y así hacer más fuerte su escena. En este punto, los mataron a todos. Y finalmente está el tema del mensaje y la imagen que das, cuando la soberbia de creer que el género musical que más te gusta está por encima de todos los demás porque tú lo crees así, la gente y colegas de otros géneros empiezan a verte como el amargado o resentido, y te vas alejando del grupo solo.

-El Perú ha tenido distintos momentos musicales importantes en las últimas décadas, pero al parecer siempre le faltó algo extra para poder explotar de forma masiva a nivel internacional. ¿Cuál crees que haya sido ese ingrediente?

-Faltan dos cosas: La primera va por cambiar el chip que tenemos todos (músicos y público) y es que si tú mismo no te la crees no te la cree nadie. No terminamos de creer o entender que somos capaces de hacer las cosas bien y competir a todo nivel, pero ahí luchamos con algo muy fuerte que está arraigado en nuestro ADN cultural. No quiero caer en el chauvinismo, pero es cierto, hay material para exportar y muy bueno, tal vez no tanto como el que quisiéramos, pero hay y aquí cruzamos con el segundo punto, que cuando encontramos alguien que empieza a sobresalir buscamos la manera de traerlo abajo, porque aquí prima el “si no soy yo no será nadie”.

-¿Qué se viene para Zen?

-Este año para nosotros cada show es una celebración de los 20 años que hemos cumplido tocando juntos, en los cuales no hemos dejado de producir nuevas canciones y evolucionar en el sonido y en la composición sin perder identidad. Cerramos este año con un single nuevo, el último del EP que lanzamos hace poco “Eclipse & Quimera” y con esto nos preparamos para un nuevo álbum este 2023

-Volviendo a la presentación de este 4 de septiembre. ¿Ha sido difícil elegir los temas para este show? ¿Qué pueden esperar los asistentes a este concierto del show de Zen?

-Felizmente el setlist camina bien, es un recorrido por los temas clásicos de ZEN y entre ellos el público podrá descubrir también todo lo último que hemos sacado. Del público solo espero que se divierta y vaya a pasar una gran noche escuchando buenas canciones a cargo de Idol y nosotros.