¿Quién es Mathías Lozada, el nieto de Walter Lozada que promete seguir su legado en Armonía 10?

No es una regla implícita que el talento y la habilidad artística se hereden de generación en generación en una familia, y el caso de Walther Lozada de Armonía 10 parece tener potencial para cumplirla con éxito. La clave del éxito del músico se manifestó en Mathías Lozada, su pequeño nieto.

Mathías es el menor hijo de Arturo Lozada, el último de los tres hijos de Walther Lozada. Aunque aún no es igual de conocido que Leandro Lozada, el sobrino del creador de Armonía 10, el adolescente es considerado por su familia como alguien de enorme potencial gracias a su habilidad para el canto. ¿Qué se sabe de él en su corta trayectoria como futuro músico?

Mathías Lozada en el videoclip de "Muchachita de Verano" de Armonía 10. Foto: Armonía 10

Mathias Lozada y su primer videoclip oficial

Debido a su corta edad, el nieto de Walther Lozada aún no ha tenido alguna presentación por su cuenta. No obstante, apareció en el escenario junto a los demás miembros de la orquesta en conciertos de Armonía 10, pero no ha sido introducido oficialmente al grupo como Leandro, quien recientemente lo dejó para dedicarse a su carrera profesional de música en la UPC.

La primera gran participación en un proyecto musical fue cuando cantó y protagonizó el videoclip del tema “Muchachita de Verano” junto a su primo, el cual se estrenó el 28 de diciembre de 2021 en Youtube. El video tuvo buena acogida en la red social, y permitió que el público comience a descubrir a este joven talento.

Del maestro al discípulo

El joven Mathías Lozada contó que su abuelo Walther fue quien siempre lo ayudó a ensayar. “Todas las noches, los viernes, sábado, domingo, llegaba a su casa y me decía: “Mathías, prende el televisor”. Nos poníamos a ensayar desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Mi abuelo me decía si estaba afinado o desafinado, me apoyaba con lo que sea necesario”, contó.

Mathías dejó en claro que agradece a Walther Lozada por todo lo que hizo por él y su familia, y mantiene una actitud positiva de cara a esta nueva etapa de Armonía 10. Está tranquilo con el hecho que abuelo descansa con los maestros, y con tener a su primo Leandro al lado. Cuando se le pregunta por si son la nueva generación del grupo de cumbia, no se achica, y dice con firmeza y orgullo: “a continuar el legado”.

Mathías Lozada, nieto de Walther Lozada, es uno de los herederos de Armonía 10. Fotos: Facebook Arturo Lozada

El nieto de Walther Lozada dio a conocer también que, aparte del canto, también anda practicando tocar la guitarra. No ha pensado a profundidad sus planes para cuando termine el colegio, ni que va a estudiar, pero sí dio a entender de que piensa subir a los escenarios para ese entonces.

Mathías Lozada en redes sociales

Tras cantar en el merecido homenaje a su abuelo, la voz y el potencial de Mathías Lozada se dio a conocer en vivo ante todos los asistentes al concierto que dio Armonía 10 en Piura. El chico comenzó a utilizar TikTok pocos días después del evento, y en su cuenta personal subió contenido de la despedida.

Hasta la fecha, se encuentran también un par de videos en los que un Mathías, aún más pequeño, está ensayando el piano, instruido por su abuelo. Su cuenta ha sumado más de 31.000 seguidores, y la gente comenta brinda apoyo y comentarios alentadores para que Lozada, de 14 años, siga creciendo en el camino de la música.