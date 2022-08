¿Te acuerdas de Miguelito? Así luce ahora el ‘niño’ que un día fue denominado sucesor de Daddy Yankee

Miguel Angel Valenzuela Morales, mejor conocido como ‘Miguelito’ en el género urbano, es un cantante que revolucionó el reguetón al convertirse en el artista más joven en llegar a la cúspide de la misma y codearse con los grandes como Daddy Yankee, Héctor el Father, Jowel y Randy, entre otros. ¿Qué ha sido de su vida y cómo luce en la actualidad? Te lo mostramos.

Con apenas 6 años, el ‘Heredero’ incursionó en un movimiento que, en ese momento, era catalogado vulgar y no apropiado para un niño. Sin embargo, con un súper flow a pesar de su corta edad, ‘Miguelito’ sacó su canción “Móntala”, tema que lo llevó a la fama en el 2007.

Luego de sacar el popular sencillo, el infante sacó un featuring de dicha canción con Arcanal y Lenox y más artistas.

Asimismo, el tuvo canciones que fueron hits en su momento como: “Mochila de amor” y “Tranquilo huey”. Justamente, el último tema mencionado habla de las etapas que debería pasar como niño, a pesar de que le llegó el éxito a temprana edad.

¿Te acuerdas de Miguelito? Así luce ahora el ‘niño’ prodigio del reguetón

Ahora, Miguel Valenzuela con 23 años luce una apariencia diferente por el tiempo que ha pasado. Luego de tener un éxito mundial a temprana edad, el cantante reveló detalles sobre su alejamiento de los escenarios. “

En mi adolescencia se me hizo muy difícil porque quería ser un niño regular, pero, al mismo tiempo, la música (me decía que) tú no eres una persona regular”, señaló el ahora joven durante una entrevista con el programa Maiky Backstage.

Así luce 'Miguelito', el reguetonero más joven que ganó un Latin Grammy. Foto: Instagram Miguelito MTO

Después 13 años de ganar su único Latin Grammy, Miguelito MTO, como ahora se hace llamar, ha regresado al género urbano como cantante y sonidista, esto se da tras haber estudiado ingeniería de sonido en su adolescencia. “Yo uso el temor de motivación para superarlo. Seguimos trabajando, venimos con un disco”, agregó.

Uno de sus últimos videoclips se titula “Escapados” y está cerca al millón de reproducciones.