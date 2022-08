Locomía, la historia de la banda de los abanicos que se hizo famosa sin saber cantar

Locomía causó un auténtico furor en España y Latinoamérica entre finales de los años 80 y comienzos de los 90. La agrupación no solo hacía bailar a muchos jóvenes de la época con sus inusuales pasos, sino que también rompió esquemas con sus característicos peinados, trajes y abanicos. Pero quizá no sabías que, en sus inicios, sus integrantes no sabían cantar.

En sus primeras presentaciones, esta popular banda recurrió al playback para cubrir la poca experiencia en el canto de Francesc Picas, Manuel Arjona, Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes. Todo cobra sentido cuando entendemos que Locomía no era originalmente un grupo musical, sino uno de moda y bailes que se presentaba en las movidas noches de Ibiza.

La confesión de Xavier Font sobre el playback en Locomía

Locomía grabó su primer álbum, titulado “Taiyo”, en 1989. Este incluía temas icónicos como “Loco Mía”, “Rumba, samba, mambo” y “Gorbachov”. No obstante, las voces no eran propias de los cantantes. El rumbo que tomó el grupo bajo Gil no agradó mucho a Font, quien tuvo que hacer las voces de playback, al igual que el ejecutivo.

“Yo tenía que salir haciendo su playback, que es algo que nunca había utilizado ni había dicho por no desmerecer a mi propia banda. No por taparle al Gil el que él se ponía a cantar sin darnos de oportunidad de hacerlo nosotros. En un disco que eso lo canta... Bueno, ahora ya con el rollo reggaetón, nadie canta. Pero aquello no era cantar, era recitar una letra. Y lo hacía porque mi voz es tan de hombre como la de él”, señaló Font a El Diario de España.

No obstante, esta dificultad fue superada con el paso del tiempo y los integrantes del grupo fueron ganando más libertad para cantar con sus propias voces. “Cuando llegó Gil estuvimos dos años dando clases de baile y de canto, nos profesionalizamos. No parábamos de trabajar”, comentó Manuel Arjona en una ocasión.

¿En qué año salió Locomía?

Todo comenzó cuando un joven Xavier Font buscaba crear una “tribu urbana”, según sus propias palabras, en el año de 1984, junto a su novio Gard Passchier y a Manuel Arjona.

“Cuando llegué a Ibiza me pareció otro planeta. Yo venía de Viladecans, donde tenía que ocultar mi identidad sexual. Y en la isla si eras un chico e ibas con falda no te miraba nadie. Fue un cambio salvaje”, relató el fundador de Locomía en diálogo con el diario El País.

La agrupación lanzó su primer disco, "Taiyo", en 1989. Foto: Locomía

Xavier llamó a su hermano Luis y los cuatro empezaron a reunirse en una casa de Ibiza para confeccionar trajes con los que irían a Ku, la discoteca de moda en aquel balneario de España. Los dueños los vieron y acordaron darles un millón de pesetas (hoy unos 6.000 euros) a cambio de subir a la plataforma, bailar y ser coquetos.

“Llevaban unos abanicos pequeños y aprecié un movimiento que me cautivó. Llegué a mi casa y empecé a construir. Como soy un exagerado me inventé los abanicos XXL”, afirmó Font. La banda ganó fama en la isla -Freddie Mercury incluso visitó su boutique- y, tras 4 años de éxito, el ejecutivo discográfico José Luis Gil les ofreció convertir a 4 de ellos (eran 16) en cantantes.

Locomía cosechó el éxito en Latinoamérica, pero fue fugaz debido a un duelo de egos. Foto: Infobae

¿Qué sucedió con la banda Locomía, aún existe?

Tras hacerse de un nombre en España, Locomía incursionó en tierras latinoamericanas y se convirtió en todo un éxito. Pero la debacle no tardó en llegar. En 1992, Gil había conseguido un jugoso contrato para que la banda entrara al mercado estadounidense, pero decidió poner al frente a Font, quien estaba en Miami. Este último convence a los muchachos de romper el contrato.

Gil creó un grupo paralelo de Locomía, que incluía a Luis Font, y ambas versiones de la banda compitieron entre sí hasta que su éxito se desvaneció. Hoy, Font es dueño del grupo y Gil de las canciones, y la rivalidad entre ambos fue retratada en un documental reciente de Movistar +. El grupo continúa hasta la fecha, pero utiliza fundamentalmente el playback.