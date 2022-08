Espectáculos 13 AGO 2022 | 11:28 h

Paulo Londra y Ed Sheeran lanzan su nuevo tema “Noche de novela”

Los cantantes Ed Sheeran y Paulo Londra se unieron nuevamente para el estreno de su más reciente colaboración.

Esta no es la primera colaboración de Paulo Londra y Ed Sheeran. Antes trabajaron en "Nothing on you". Foto: Instagram