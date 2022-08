Big Pollo alista gira “Funkydelia Europa Tour 2022″ tras superar COVID-19: “Es como un renacer”

Big Pollo está a puertas de iniciar su gira por el Viejo Continente, llamada “Funkydelia Europa Tour 2022″, en la cual promocionarán su álbum “Funkydelia”, el cual lanzarán a su retorno. “Estamos super contentos. Hemos sacado varios singles de este álbum y han tenido buena aceptación, más que nada internacional”, sostuvo Tato Elera, vocalista de la banda, para este medio.

En una entrevista con La República, Tato Elera contó detalles de esta gira y también reveló cómo hizo para volver a los escenarios tras contagiarse de COVID-19.

—Están próximos a emprender su gira europea “Funkydelia Europa Tour 2022″. ¿Cómo van los preparativos?

Ahorita estamos terminando el cronograma. Casi todas las fechas están confirmadas. Todos los de la banda estamos súper motivados, ensayando bastante y súper contentos.

—Es la primera vez que hacen una gira en Europa. ¿Por qué esperaron tanto tiempo?

La pandemia fue un factor importante. Esos dos años estuvimos grabando porque no se podía tocar (en vivo) y menos viajar. Luego de eso, la última (gira) que tuvimos fue en el 2014 (Estados Unidos) y después estuvimos más enfocados en hacer eventos acá en Lima. Viajamos por el Perú.

Bueno, ahora último se dio la oportunidad. Nos aceptaron en un festival en Austria y, con base en eso, armamos toda la gira.

—Están retomando las giras internacionales luego de ocho años…

Nos concentramos más en Perú. Quisimos enfocarnos más en nuestro sonido, mejorar, evolucionar . Entre la primera gira que hemos tenido y esta han pasado ocho años, pero hemos sacado dos álbumes más. Estamos a punto de sacar el cuarto álbum. Estuvimos más en ese modo creativo.

Big Pollo iniciará su gira para promocionar su nuevo álbum. Foto: bigpollofunk/Instagram

—Esta gira sirve para promocionar su nuevo álbum, “Funkydelia”, que lanzarán en su retorno. ¿Qué expectativas tienen?

A este álbum le hemos puesto mucho cariño y mucho tiempo. Es como el nuevo sonido de la banda. Quiero ver cómo va a ser la recepción del público en vivo, tocando las canciones del álbum también. Estamos llevando un poco de música peruana para compartir lo nuestro.

Volviendo a Lima queremos lanzarlo a lo grande en La Noche de Barranco, en Punta Hermosa.

—Además, su reciente video, “Cookie monster”, fue realizado por Percy Céspedes. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con él?

Con Percy ya hemos trabajado anteriormente. Con este último ya tenemos tres videoclips con él y la experiencia de trabajar con Percy Céspedes es bien interesante porque somos bien amigos, pero ambos tratamos de ser lo más profesionales posible.

Este video, “Cookie monster”, fue como una fiesta. La pandemia hizo que no sacáramos el video porque en esa época era un poco tabú hacer fiestas. Entonces no nos pareció correcto. Pero la aceptación del video ha sido genial y Percy sabe representar visualmente nuestra música. Es genial.

—¿Cómo hicieron para sobrellevar la pandemia?

Algo que siempre he tenido en cuenta es que ser músico, no solo en Perú, se trata de sobrevivir. Entonces es poder sobrevivir a la adversidad, que hay muchas, y esta fue una prueba máxima, porque que te quiten la posibilidad de tocar en vivo y conectar con la gente en persona… Al toque me puse a evaluar qué otras opciones teníamos, y la primera fue actualizarnos en todo lo que es el marketing digital, y empezando a distribuir nuestra música a todo el mundo, no solo a Perú, sino también afuera.

También comenzamos a producir música a distancia y nos mantuvimos activos. Sacamos un video con Percy en 2021 que se llama “Ritmo espiritual”. Eso nos mantuvo vigentes también en el lado audiovisual. Hemos sacado unas cuatro o cinco canciones en ese periodo e hicieron un concierto por streaming.

Apenas se pudo volver a tocar. Para nosotros fue en diciembre del 2021. Empezamos con todos los protocolos y ya estamos reactivos. Hemos tenido como unos cuatro conciertos presenciales y estamos listos para el viaje.

—¿Cómo sintieron su regreso a los escenarios después de la pandemia?