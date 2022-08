La historia de “La duda”, el éxito de Armonía 10 que se hizo viral tras la muerte de Walther Lozada

Hace más de un mes, Armonía 10 publicó en su canal de YouTube la canción “La duda” en voz de Irvin Saavedra Giron. El tema, que se grabó en una de sus presentaciones en Piura, generó emotivas reacciones en la sección de comentarios y en Tiktok se volvió viral. Algunos editaron este hit con mensajes de decepción, mientras que otros se grabaron bebiendo aa su ritmo.

Esto debido a que algunas personas pensaron que “La duda” sería un reciente lanzamiento de Armonía 10, orquesta que este año celebra sus 50 años de trayectoria artística. Sin embargo, el tema ya tiene sus años en la escena musical, aunque no tuvo la misma pegada que ahora.

El origen

“La duda” es una composición del gran Estanis Mogollón. Su lanzamiento fue hace una década en la voz de Carlos Soraluz, el cantante que en un inicio no quiso ser parte de Armonía 10. Tras ser convencido por Walther Lozada, el intérprete se convirtió en una de las voces favoritas del público.

‘Gato’ Bazán, exanimador del grupo, contó que el ingreso de Carlos Soraluz a la orquesta norteña fue sustancial porque el cantante le metió la cuota de cumbia romántica con emblemáticos temas como “Juraré no amarte más”, “Pero no puedo vivir” y “Siempre pierdo en el amor”, que se grabó en 1999 y con el que lograron obtener un disco platino.

“La duda”, una canción que narra la historia de una persona que se cansa de sufrir por alguien que no sabe valorar su amor, se lanzó el 14 de febrero de 2012 y fue parte del álbum “Una cualquiera”, del que se desprenden otros éxitos como “Fuiste mi gran amor”, “Te vas con él”, “Momento del adiós”, “Ya fuiste”, entre otros.

El resurgimiento

Una década después del lanzamiento de “La duda”, en la voz de Carlos Soraluz, la canción volvió a sonar con fuerza en las redes sociales y en los últimos conciertos del grupo, pero esta vez en la voz de Irvin Saavedra, quien se ha convertido en una de las voces principales de la agrupación fundada por el padre de Walther Lozada en 1972.

Ambas versiones han sido aceptadas por la fanaticada. “Esta canción la grabó el maestro Carlos Soraluz y hoy, en la voz de Irvin Saavedra, se escucha genial, bien Armonía 10″, “Qué temón, recordando los años maravillosos con Carlitos Soraluz, siguen sonando igual de bien. Qué sed”, “Aquellos tiempos de mi niñez. Después de mucho tiempo vuelve a sonar muy bien”, manifestaron algunos comentarios de los usuarios en YouTube.

En el cielo

“La duda” también volvió a ser pedida en las radios tras la muerte de Walther Lozada, el gestor de los grandes éxitos de Armonía 10, incluyendo dicho tema. Como se sabe, todas las canciones de la orquesta tienen algo del productor piurano porque todas pasaban por sus manos y por su cabeza.

“La partida de Don Walther Lozada hizo que esta canción volviera a resurgir. Un saludo hasta el cielo, ¡a seguir adelante, chicos! Ahora más que nunca deben estar unidos, trabajar para que la música no pare y el show continúe”, “Walter Lozada, en el cielo, siempre te recordaré por este temón”, “Siempre me preguntaba por qué no regraban las canciones antiguas, como esta, que son buenazas. ¡Al fin! Siempre el maestro Walter Lozada en nuestro corazón, viva Armonía 10″, escribieron otros fanáticos.