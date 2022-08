Santa Madero sobre el fallecimiento de Walther Lozada: “Los grandes de la música se están yendo”

Karina Castillo (voz), Dan Joe Salazar (teclado) y Jose Luis Gonzales ‘El Alcalde’ (guitarra) son las caras de Santa Madero, la agrupación de jóvenes entre 23 a 25 años que viven en Chaclacayo, pero que han logrado que miles de compatriotas le dé una oportunidad a la música peruana contemporánea.

A propósito del lanzamiento de su primer disco “Ya tengo nostalgia por conversaciones que tuve ayer”, los músicos centeniales conversaron en una entrevista exclusiva con La República sobre la experiencia de ver cómo sus canciones atraen a amantes de la música de diferentes edades. Además, los artistas se manifestaron sobre el reciente fallecimiento de Walther Lozada, director musical de Armonía 10. El trío dejó en claro que su arte parte de la cumbia y la chicha.

¿Cómo nació Santa Madero?

La historia de Santa Madero empezó como jugando, pero, poco tiempo después, se convirtió en una misión con objetivos trazados. Karina, junto a la manager del grupo, Aura Buntinx, y Dan, se despedían de la adolescencia con el deseo de empezar a hacer música solo “para pasar el rato”. No obstante, no transcurrió mucho para que las primeras presentaciones llegaran y, de esta forma, un nuevo personaje se uniera a la agrupación.

Jose Luis: “Yo recuerdo que, cuando empezaron a surgir las historias de Instagram, los vi (a Karina y Dan) en un bar de Chaclacayo. Como conocía (a Dan), le dije: ‘yo quiero estar en la banda’. Quedamos en que yo tocaría la guitarra. Luego, decidimos que era momento para tocar más en Lima. Necesitábamos un baterista y un bajista, y queríamos que fueran de Lima porque apuntábamos a tocar en más sitios dentro de la ciudad. Así conocimos a Rodolfo Rueda y Francisco Zaragoza, bajista y baterista, respectivamente. Fue bien bonito. Ahora solo somos tres, pero recordamos con cariño esos momentos”.

Karina: “El nombre ‘Santa Madero’ surgió porque Dan, Aura y yo estábamos con unos amigos reunidos en el parque San Juan de Chaclacayo. Ya habíamos decidido formar la banda. Estábamos tomando un poco, era fin de semana. De repente, pasamos por una cruz de madera que hay en la calle y un amigo gritó de forma dramática: ‘Mira, un santo madero’. Entonces Dan abrió los ojos y dijo: ‘ese es el nombre’. Lo cambiamos a Santa Madero y se quedó así. Nos gustaba cómo se veía escrito”.

La agrupación de Chaclacayo lanzó su primer disco el pasado mes de junio. Foto: Santa Madero/ Instagram

Sobre su álbum debut “Ya tengo nostalgia por conversaciones que tuve ayer”

Los ‘chicos’ de Chaclacayo lanzaron el pasado mes de junio su primer disco: “Ya tengo nostalgia por conversaciones que tuve ayer”. Con solo nueve canciones, dejaron sin palabras a los expertos locales de la música y encantados a una joven fanaticada, ansiosa de refrescar sus oídos con nuevos ídolos nacionales.

Karina: “A las canciones les empezó a ir súper bien en redes. Hasta que tocamos en vivo, no éramos conscientes del impacto que había causado. Nos dimos cuenta cuando hicimos el concierto de presentación del disco. Todas las entradas se agotaron en 22 horas. Vimos demasiadas caras nuevas. Era un público mayor. En realidad, de nuestra edad para arriba. Ahora veíamos a gente de 17 o 18 años. (...) Vivir la ‘fanáticada’ de gente tan joven es otra cosa, realmente nos emociona”.

Santa Madero es consciente de lo que ha causado en el panorama local. Sus miembros, y con justa razón, tienen bien marcada su postura con respecto a la difusión que se le da a las nuevas generaciones de músicos en los distintos medios.

Dan: “Va a colapsar en algún momento. Habrá tantas bandas jóvenes y nuevas, y va a ser vergonzoso que no se dé espacio a estas propuestas. Te vas dando cuenta de que está creciendo. A veces, por priorizar lo comercial, se cierran a dar oportunidad a los nuevos. Hasta que no vean que es rentable, no lo van a hacer”.

De Armonía 10 a Santa Madero: ¿qué une a 2 generaciones musicales?

En vez de generar más separación entre aquellos que llevan años haciendo música en nuestro país con los que surgen en el rubro, los miembros de Santa Madero aclaran que hay algo que une inevitablemente a estos dos grupos: la inspiración. Para los músicos de esta agrupación de indie, los icónicos artistas de la música que nos representa, como la chicha y la cumbia, son figuras a las cuales mirar cuando se trata de hacer nueva música.

Karina: “Yo quería mencionar que a nosotros nos gusta muchísimo la música que se hace en Perú. No solo de nuestra generación, también todo lo que escuchaban nuestros papás y abuelos. Hay artistas que son referentes para Santa Madero. Personalmente, a mí me gusta mucho la chicha. Puedo mencionar a los Shapis, Muñequita Sally y la Princesita Milly. Son referentes hacia donde mirar cuando necesito inspiración. Específicamente, para la canción ‘No puedo creer que hayas llegado hasta aquí', usamos de referencia a los Pasteles Verdes”.

Más adelante, la vocalista dejó en claro que, a pesar del fallecimiento de Walther Lozada, la música de Armonía 10 y otros famosos artistas de este género seguirá vigente en las generaciones venideras del rubro. En el caso de Karina, el haber tenido la posibilidad de conocer e interactuar con referentes de la música hecha en nuestro país marcó un hito en su historia personal y musical.

“Ahorita somos jóvenes que hacen música y los grandes de la música peruana, a los que admiramos, se están yendo (en referencia al deceso de Walther Lozada). El tiempo pasa y las generaciones van cambiando. Se va pasando la posta. Es el curso natural de la vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar con Los Mirlos en la edición del festival Selvámonos, en 2019. Fue como conocer a tu máximo ídolo. Fue increíble e intercambiar palabras. Nos decían ‘ñañitos’. Nosotros respetamos y miramos proyectos anteriores a nosotros. No hacemos cumbia o chicha, pero estamos en un mismo lugar. Nos sentimos responsables de lo que el pueblo quiere decir”, reveló la cantante.