El cantante colombiano de reguetón Maluma (cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño) no dudó en expulsar a dos de sus asistentes a su concierto en España debido a que ambas se estaban agrediendo físicamente. El intérprete de música urbana consideró que el hecho atentaba contra las buenas costumbres, y por ello, el cantante de obras como “Las 4 babys”, decidió sacarlas del lugar.

Maluma detalló cómo fue su accidente durante su viaje a España. Foto: composición LR/Maluma/Instagram

“Para un momento. Mira, yo no tengo un car*** de idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleándose se van ya de mi concierto. ¡Se van ya, se van ya!”, gritó el cantante, quien lanzó su carrera discográfica en el año 2014 con temas como “La temperatura” y “La curiosidad”.

Video circula en redes sociales

“Aquí solamente hay energía positiva. ¡Fuera!”, prosiguió el artista, quien al mismo estilo de la conductora Laura Bozzo en sus talk shows, incitó a sus fanáticos asistentes al recital que gritaran contra la pareja de mujeres ante los gritos de “Fuera, fuera, fuera”. Dicha acción fue respaldada por algunos usuarios que lo siguen a través de sus varias redes sociales.

Maluma tuvo accidente en el pie

Maluma sufre accidente en el pie. Foto: captura Instagram

Días antes, el cantante ha revelado a sus seguidores que ha tenido un accidente que le ha impedido caminar con facilidad, puesto que su pie se ha quedado seriamente herido en medio de su tour mundial por España, donde tiene bastante acogida del público.

“Me resbalé en el bote y me he golpeado con un tubo en la mitad del dedo gordo. Se me abrió la piel”, escribió, y tras el accidente, el cantante explicó que un médico lo auxilio con su herida. “Yo aquí, tranqui, dando un autógrafo, mientras me cierran la herida del pie”, expresó finalmente el artista de Medellín, quien ha cantado temas como “Chantaje” y “Borró casette”, entre otros.