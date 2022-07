Wendy Sulca no necesita presentación: es (aunque no lo quiera admitir) el máximo referente del andipop peruano, que ha experimentado con diversos ritmos, como la chicha, el reguetón y el landó. Ha podido presentarse en los mejores escenarios del mundo y la playlist a la que ella pertenece en Spotify fue promocionada nada menos que en Times Square.

Wendy Sulca es una artista peruana que se dedica al género del andipop. Foto: Pasaje 18

Con la ayuda de su familia y de su manager, Gustavo de la Torre, Wendy está comiéndose el mundo con sus nuevos temas y una composición suya dedicada a su hermana, que tiene autismo, con la cual pretende reflexionar sobre las barreras que muchas personas todavía tienen para ser incluidas en la sociedad.

Wendy ama mucho a su país y piensa que sus colegas artistas peruanos merecen más de lo que le ofrecen los grandes medios de radiodifusión. No duda en declararse feminista y piensa que un artista debe expresar no solo lo que siente uno mismo, sino también lo que sucede en la sociedad.

Muchos la recuerdan por “La Tetita” y por cantar con la Tigresa del Oriente, pero ella asegura que “eso ya fue”, aunque guarda cariño por sus inicios. Este periodista pudo conectarse vía Zoom con ella por 40 minutos para una charla que presentamos a continuación para La República.

—¿Es cierto que deseas participar en Viña 2023?

—Sí, claro, lo declaré hace poco ante un medio chileno. Vi que lo rebotaron bastante. Yo soy de decir lo que pienso y siento, y lo que quiero lograr. Uno de mis sueños —siempre lo he dicho— ha sido cantar en la Quinta Vegara. Desde muy chiquitita he sido fan de este festival hasta ahora, con artistas que admiro y quiero, y me emociona un montón y digo: “Bueno, algún día estaré ahí”.

—¿Y cómo va ese proceso? ¿Vas a la competencia internacional?

—Mi intención es ir algún día como invitada. Sé que es algo complicado, pero no es imposible de alcanzar.

—Por supuesto, el cielo es el límite, conocemos tu talento. ¿Qué sentiste cuando tu imagen apareció en Times Square?

—La emoción fue inexplicable. Me temblaban las manos, no paré de temblar todo el día, literalmente. Me dio como ansiedad. Vi mi nombre y mi apellido y no podía creerlo. Estaba en shock, y decía: “¿Es en serio?”. No podía asimilarlo totalmente. Aterricé y dije: “Wau, ¿de verdad ha pasado esto?, ¿mi apellido, el de mi familia, el de mi papá, al que admiro tanto y dedico todo lo que hago, está ahí?”. Tengo una familia tan humilde, tan particular, ayacuchana, y son muchos sentimientos encontrados, y que llegue tan lejos, a las pantallas del Times Square, es algo inimaginable.

—¿Sientes que eres un referente del andipop?

—No me creo nada, no me hago referencia de nada. Solo hago mi trabajo con el objetivo de llevar la música peruana al mundo, representar a mi país a través de la música, de la ropa, de la actuación inclusive. Y entre uno de mis objetivos está el que nuestras raíces sigan vigentes a través de las generaciones, y me enorgullece bastante el granito de arena que he puesto, porque veo que muchos artistas jóvenes están siguiendo el camino de la fusión, de no perder las raíces, de seguir con la identidad peruana.

—Tienes algunas predecesoras, como Damaris

—A Damaris la admiro muchísimo. Ella fue una gran referente para mí en lo que respecta a fusión. Me gustó su canción y su propuesta. Influyó bastante en mí.

—¿Cuál fue la influencia de tu familia en tu formación artística?

—Mi padre fue músico, arpista. Él tocaba el arpa y mi papá me enseñó muchas cosas. Ensayábamos casi todas las noches y me enseñó la disciplina, el siempre estar practicando, no quedarte en tus laureles, confiar en mí misma. La primera vez que subí a los escenarios estaba muerta de los nervios. Me quería bajar. Tenía 6 años. Por más que tenía la canción ensayada, los nervios te pueden traicionar y tenía miedo. Mi mamá es más protectora, más mamá osa, y pensaba que me iba a dar un ataque, que me iba a desmayar, y le decía a mi papá: “No, Franklin, a mi hija le va a dar algo”. Mi mamá no quería que cante, y lo veía como innecesario porque era un hobby, pero mi papá no. Era muy terco. Respeta mucho el escenario, y tocaba muchos instrumentos, y era conocido por sus paisanos. Veía futuro en mí. Me dijo que “el escenario no le gana el artista, sino el artista al escenario”. Y me dijo para cantar desde niña porque, si no perdía el miedo en ese momento, no lo iba a perder nunca. Me pongo a pensar en eso, en que si no gano no arriesgo, pase lo que pase. Mi mamá cantaba antes que yo naciera, y me decía que lo hiciera con más sentimiento, que llegara a las notas, y se ocupaba de vestirme y peinarme.

—Siento que con el lanzamiento de “Explosión” en 2014 tu carrera da un giro

—Sí, ahí empezó la nueva etapa, la intriga por lo nuevo. ¿Cómo pasó esto? Jamás en mi vida imaginé cantar pop. Tu puedes decirme “¿qué cantante folclórica toca pop?”, y no hay ninguna.

—Yo creo que influyó en ti el hecho de que eres millennial. Pienso que es un tema generacional…

—O sea, obviamente, aunque hoy día hay gente de mi edad que canta folklore, y les gusta la música de otras partes del mundo, pero eso no significa que la vayas a hacer. En el colegio escuchaba a Miley, Lady Gaga, Katy Perry, Selena Gomez; pero eso no significa que cante ese tipo de música, y uno no hace lo que le gusta, sino lo que le sale bien, y yo jamás me imaginaba cantando pop. En una gira en Argentina, unos productores me dijeron para hacer algo diferente para su público, y me pidieron hacer un cover de Madonna que lo tradujeron y me hicieron el coro en inglés. Me dijeron: “Vas a volver locos a los argentinos. Les encanta Madonna”. Tengo influencia pop por mis amigas del colegio, y a la gente le gustó mucho. Me pidieron que la grabara y ahí nació todo. Grabamos la canción en estudio, el videoclip, y fue un furor. Fue bastante viral para ese momento en internet: en menos de una semana llegó al millón de vistas. Y nunca imaginé esa versatilidad mía en los géneros.

“La tetita ya fue”

—¿Cantarías en inglés?

—Uno no puede descartar nada. Tendría que mejorar mi inglés muchísimo, pero ahorita estoy enfocada en el castellano.

—¿En qué se inspira la canción “Eso ya fue”?

—Surgió de Patrick Romantik, quien compuso para muchas estrellas y triunfa en los Estados Unidos. Trabajó para Thalía y Becky G, para las ligas mayores. Se dio el contacto con él y aprovechó la idea de esta canción mía de niña (”La tetita”) e hizo referencias a una nueva Wendy para aclararle a la gente que “La tetita” ya fue, porque en conciertos me la seguían pidiendo, y no me molesta que me la pidan, pero cada artista tiene una etapa, y eso es de una etapa de niña. Es como cuando a Belinda le piden el “Sapito”, pero ella ya no canta esa canción. Puede que alguna vez, por cariño al público, la cante un ratito. Pero ya no es parte de mi repertorio oficial, pues ya no se ve bien. Es una canción a la que todos le tenemos cariño, pero uno tiene que seguir avanzando y saber reinventarse.

—¿Sientes que lo que cantabas de niña era muy fuerte para tu edad?

—No, porque es parte de… Yo fui la primera niña cantante folklórica en salir a escena, y claramente, en el folklore, el negocio está en la venta de la cerveza, en el desamor, en el despecho. Si tenía que estar en ese mundo, tenía que cantar ese tipo de canciones, y es parte de nuestra cultura, cosa que muchos no entienden, y menos los extranjeros.

—Se han llegado a burlar de ti y de tus compañeros en España

—Sí, pero, bueno, muchas personas lo tomaron de diferente forma. Y ya, cada uno lo toma como quiere.

—¿Cómo tomaste la experiencia de colaborar en “Cerveza 2.0″ con Maca del Pilar y Miss Bolivia?

—Esta idea nació de eso, de hacer un remix, y me lo han propuesto, y varias veces dije: “No, que se va a perder la originalidad”. Sentía que podía funcionar o que no, y me propusieron hacer una versión diferente de “Cerveza, cerveza”, pero con fusión de cumbia y música urbana, y me encantó la idea. Yo dije que tenía que agregar chicha peruana y propuse que pusieran guitarras chicheras, y fue así que contactamos a Miss Bolivia. También se dio el contacto con Maca y así calzamos perfectamente con la canción.

Ícono de la inclusión

—¿Has intentado mezclar tus canciones con percusión peruana?

—Hay algunos fragmentos de festejo en mis canciones, y en “Chau chau chau”, también está el cajón peruano. Es una canción que está a favor de la comunidad LGTBIQ+ y contra el bullying.

—Tu canción más exitosa del año es “Si quieres tenerme”

—Es el sencillo oficial que hemos lanzado del disco “Evolución”, y este álbum es un resumen de las canciones que hemos lanzado estos últimos años, y lanzamos dos canciones nuevas, como este sencillo oficial. Tuvo una reacción muy positiva en la gente; la gente se la sabía. Con esta canción hemos cerrado un ciclo de experimentación con el género urbano y es algo que me gusta mucho y lo disfruto. Me gusta la música urbana y estoy muy feliz porque se hizo el challenge en TikTok de este tema. Fue un éxito. Y la segunda canción nueva es “Mi ángel”, que tiene otro feeling porque es mi primera composición dedicada a mi hermanita, que la adoro con todo mi corazón. Yo siempre tuve dudas de componer. No sabía si tenía el talento, y mostrar tu lado íntimo te causa cierta inseguridad. En el disco, todo lo que hay está bajo mi dirección (letras, composiciones, producción). Y en “mi ángel” elegimos la portada, el vestuario, y estoy presente en todo lo que hago. Esta canción es para mi hermana. Me cambió la vida a mí y a mi familia: ella tiene autismo. Esa canción es un mensaje importante. No queríamos exponerla, pero es importante concientizar sobre el autismo. Hay muchas cosas que mejorar.

—Es importante la inclusión para una vida independiente

—Sí, totalmente. Ahí va el mensaje; (quiero) llevar el mensaje al público, a los padres de familia, para ayudar a esta causa. Cuando iba al parque con mi hermana, los niños no sabían que hay niños diferentes a ellos, y no logran entenderlos. Tenemos que hablar más de estos temas a los niños, hablarlo en los colegios, porque no hay mucha inclusión, no hay apoyo de los profesores, terapias, etc. Hay mucho por mejorar. Hay desconocimiento, hay bullying contra personas con autismo, y duele, duele el rechazo, por no saber. Si les hablas a los niños, van a entender. Tenemos que informar más. Mi hermana tiene 11 años.

—¿Qué géneros o artistas prevalecen en tu playlist?

—De todo un poco. Depende de mi estado de ánimo. Si estoy alegre y salgo con amigas, escucho Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Karol G. Si estoy tranquila, oigo un poco de pop, o algunos huainitos. Pero, si estoy triste, oigo baladas cortavenas; Carla Morrison, por ejemplo.

—¿Te sientes una portavoz para el respeto a la diversidad?

—Sí, cuando canto en “Chau chau chau”, yo hablo del tema LGTBIQ+, ir contra el bullying, también contra el racismo y el hate, y a favor del feminismo, haciendo temas con Susana Baca, como “Mujer montaña”. La admiro muchísimo. He hecho también canciones a favor de los niños. Y siempre trato de llevar mensajes de concientización de diversos temas, porque los artistas tenemos una responsabilidad. Tenemos que generar cambios y trascender con la música no solo con sonidos, sino con letras.

—¿Te consideras feminista? ¿Qué opinas del Me Too?

—Por supuesto, me considero feminista. Lo he dicho varias veces. (Sobre el Me too), creo que cada uno tiene su verdad y hay que respetarla, y siempre estaré a favor de la mujer y de sus derechos, y de diferentes campañas. Y estoy a favor del derecho a decidir.

—Es difícil ser artista y mujer…

—Sí, claro. En algún momento me he sentido afectada o menos por el simple hecho de ser mujer, el no tener las mismas oportunidades que los hombres. ¿Algún tipo de acoso? A mí no, pero a mi madre sí. Le decían cosas machistas. Es algo que sucede y es real, es lamentable, y ojalá que pueda cambiar con todo el movimiento que se está haciendo. Me alegra mucho que la nueva generación esté poniéndose la mano al pecho y alzando la voz, y saliendo a marchar cuando se está cometiendo cualquier injusticia. Eso es bacán.

—¿Sientes que falta sororidad entre las mujeres artistas?

Siempre va a existir, no solo entre mujeres, sino que el peruano es enemigo de otro peruano no solo aquí, sino también en otros países. Siento, sin embargo, que hay un movimiento, que estamos más juntas las mujeres. Me agregaron a un chat de músicas peruanas y me parece una buena iniciativa donde conversamos, nos ayudamos y denunciamos cosas. La unión hace la fuerza y entre todas podemos lograr sueños.

—¿Tienes tiempo para ti?

—Felizmente, tengo tiempo para compartir con amigos y familia, últimamente más porque he decidido tener calidad de tiempo. La pandemia me cambió el chip, porque no todo es trabajo. Tienes que disfrutar la vida, y antes nunca había ido de viaje a pasear, y hoy día lo estoy haciendo.

El compromiso del artista, según Wendy

—¿Sientes que el Perú se ha dividido mucho en los últimos dos años?

—Siento que sí, por varios motivos, sobre todo políticos, y por ello lancé la canción “Mi reclamo”, con el fin de promover un voto consciente. Son temas delicados y algunos artistas tratan de evitarlos, porque pierden amistades, inclusive fans. Yo trato de hablar abiertamente de estos temas, y a un artista a veces no le suma mucho, pero siempre soy una portavoz y aporto mi granito de arena para que la gente vote conscientemente.

—Hay gente a la que le ha ido bien hablando abiertamente de política, como a Residente.

—Él tiene su propio estilo. Lo quiero y admiro mucho, respeto y valoro sus opiniones. Cada quien es libre de opinar y eso es muy bueno.

—¿Sientes que las radios deberían pasar un porcentaje mínimo de música peruana?

—Sí, totalmente. Creo que muchas radios se quedan en el pasado y tocan demasiado las canciones de antaño, de los 80, los 90, y repiten y repiten, y hasta cierto punto está bien; pero debería haber un porcentaje mínimo de música nacional, debería haber al menos un 30%, 40% de música peruana para apoyar los nuevos talentos. Algunos dicen que los tiempos pasados fueron mejores. Podrían ser, en algunos aspectos, pero también hay que dar oportunidad a los nuevos talentos. Hay que saber reinventarse siempre.

—¿Qué opinas del éxito de “Mi bebito fiu fiu”?

—Yo creo que se debe a que es una canción conocida, que todos tenemos en la cabeza, y un cover siempre se vuelve un hit, siempre va a funcionar; y también fue un éxito por el hecho político, por la controversia de un expresidente, por las cartas, y no se suele ver ese tipo de noticias así nomás. Tito Silva lo supo aprovechar bien y se volvió viral.

—¿Qué consejo les darías a los nuevos artistas y cantantes?

—Tener mucha perseverancia, prepararse, educarse, con humildad, no rendirse ante el primer obstáculo. Nada es fácil en la vida. Y luchar por tus sueños. Si realmente es lo que quieres hacer y lograr, debes manifestarlo, decirlo y actuar de buena fe siempre.