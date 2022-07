Brunella Torpoco retorna a los escenarios nacionales: “Estoy más fuerte que nunca”

Brunella Torpoco vuelve a los conciertos locales con el espectáculo “Estoy más fuerte que nunca…” , a realizarse el próximo 7 de agosto en el local Fronteras Unidas, en Independencia (Lima Norte). Las entradas están disponibles en Teleticket.

¿Qué artistas estarán en el show de Brunella Torpoco?

El retorno de la intérprete de “Me fallaste” marca un nuevo inicio en su carrera, por lo que convocó para acompañarla a otros grandes exponentes de la salsa como Son Tentación, Tania Pantoja, N’Samble, Combinación de La Habana, Bembé, Antonio Cartagena, Álvaro Rod, Barrio Fino, JP Chamaco, Farik Grippa, entre otros.

“Tengo la seguridad de brindar un show de nivel con Palmeras Producciones y por eso no dudé en cerrar con ellos para que mis seguidores reciban lo que merecen. Un buen espectáculo”, manifestó Brunella Torpoco en un comunicado.

El concierto de Brunella Torpoco será el próximo 7 de agosto. Foto: Brunella Torpoco/Instagram

Brunella Torpoco: “Mi público me pide regresar”

La salsera chalaca Brunella Torpoco, quien se encuentra de gira en Estados Unidos, se retiró de la escena nacional meses atrás tras ser víctima de extorsión y amenazas de muerte, según dijo en un anuncio publicado en redes sociales.

Ahora, la cantante de 23 años afirma sentirse renovada y, por ello, ofrecerá un concierto por todo lo alto. Además, la seguridad en el evento está garantizada, pues se redoblará con agentes policiales.

“Mi público me pide y voy a regresar por ellos y porque por mis venas respiro música. Me he presentado en varios escenarios fuera de nuestras fronteras, pero mi tierra es mi tierra. Mi retorno será a todo lo grande y ellos están preparando un espectáculo sin precedentes. Mi público merece lo mejor”, sostuvo la artista.

¿Brunella Torpoco ofreció gira gratis en Perú?

El 3 de mayo, Brunella Torpoco anunció en el programa “En boca de todos”, sus planes para realizar varios conciertos gratis en Perú.