Tras los problemas que tendría Tito Silva debido a su éxito “Mi bebito fiu fiu” con la disquera Sony Music, por usar la música de Eminem y Dido, esta no sería la primera vez que un artista sería demandado por plagio. Más aún, estos se vuelven mediáticos cuando es una persona de alta talla como Michael Jackson.

Shakira

La cantante colombiana estrenó “Hips don’t lie” en el 2005 y se volvió popular. Así empezó otro éxito de Shakira. Sin embargo, el cantante puertorriqueño Jerry Rivera la acusó de plagió por haber usado “Amores como el nuestro”. De igual manera, cuando publicó “Loca” el 2010, ella tuvo que aceptar que perdió la demanda por derechos de autor contra El Cata, luego de asegurar que él fue el compositor original.

El segundo outfit de Shakira en "Don't you worry". Foto YouTube/Black Eyed Peas.

Bad Bunny

Missy Eliot interpuso una demanda a Bad Bunny por usar el ritmo de la canción “Get ur freak on” en “Safaera”, el cual fue un hit. El cantante puertorriqueño tiene que entregarle a ella el 90% de las ganancias.

Michael Jackson

El rey del pop tuvo que pagar $ 200.000 por haber plagiado la canción “Soul Makossa” de Manu Dibango, saxofonista de Camerún. Michael Jackson tomó este tema para “Wanna be starting something” del álbum “Thriller”. Esta no sería la última vez que el cantante norteamericano tendría este tipo de acusaciones, pues hubo nueve en total.

Michael Jackson anunciando su última gira. Foto: BBC

Lana del Rey

Lana del Rey estrenó su álbum “Lust for life” con el tema “Get free”. No obstante, el grupo Radiohead mencionó que esta canción era similar a su sencillo “Creep”. La cantante señaló que la agrupación deseaba tener el 100% de las regalías, pero esto terminó en marzo del 2018.

Por si fuera poco, Radiohead fue demandado por The Hollies porque su tema “Creep” sonaba igual que “The air that I breathe”.

Ed Sheeran

“Shape of you” de Ed Sheeran fue un éxito en las radios de todo el mundo, pero los compositores Sami Chokri y Ross O’Donoghue lo denunciaron por derechos de autor de su tema “Oh why”. Finalmente, Sheeran ganó el juicio por falta de pruebas sobre este presunto plagio.

No obstante, Ed perdió en otro juicio cuando lo demandaron por “Photograph”, el cual era similar a “Amazing” de Thomas Leonard y Martin Harrington. El británico tuvo que pagar más de 16 millones de dólares.

John Lennon de The Beatles

El sello discográfico de Chuck Berry demandó a John Lennon de The Beatles por “Come together”, ya que la letra y el ritmo eran iguales a “You can’t catch me” en 1969. De acuerdo a la BBC, ambos artistas llegaron a un arreglo extrajudicial.