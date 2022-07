No hay duda que Tito Silva Music está rompiendo todos los récords (y esquemas), ya que el tema que grabó con Tefi C, “Mi bebito fiu fiu”, ha alcanzado el éxito internacional, tanto en América Latina como en España, donde la canción ya es objeto de varias parodias y cantada o referida por varios artistas e influencers de talla mundial, como Bad Bunny, Danna Paola, Ibai Llanos, Luisito Comunica, entre varios otros. Cabe recordar que este éxito ha sido retirado de Spotify.

El productor musical y DJ ha tenido una entrevista con el influencer Luis Carlos Burneo, más conocido como Henry Spencer, quien le preguntó acerca de si podrían haber problemas legales tanto con Eminem como con Dido. Como se recuerda, esta parodia tiene su origen en una situación afectiva del expresidente Martín Vizcarra, pero también en la canción “Stan”, que a su vez se basa en la balada “Thank you”, de Dido.

“Es una parodia, no necesitas permiso”

El músico, quien ya lanzó anteriormente otros éxitos como “El niño y el pollo” o “Qué calor de mier...”, se justificó señalando que, al tratarse de una parodia, no cabría una acción legal internacional. “Hay un tema con esto de los derechos de autor... Nosotros sabemos que hay un tema detrás porque ya estamos agarrando un tema que ya existe y una canción conocida que se llama ‘Stan’, que principalmente se hizo conocida por Eminem y Dido, pero es una parodia y, como es una parodia, no se necesita algún tipo de permiso”, indicó.

No acepta entrevistas

“Según las leyes, y espero no estar equivocado porque, si no, me van a demandar. Entiendo que, según las leyes, esto es totalmente legal y lícito, hacer parodias sin necesidad de hacer un permiso”, agregó el novel artista, quien por el momento no está dando entrevistas a diarios o programas de TV nacionales debido a este tema. La República se contactó este lunes con Tito Silva, y este afirmó que él y su compañera tienen un plan de contenido para redes sociales, donde hablarán sobre sus videos y música y, por lo tanto, no se comunicarán con los medios.