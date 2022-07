Rossy War cautiva a jóvenes con su presentación en el Festival Selvámonos

El Festival Selvámonos 2022 vibró con la presentación de Rossy War y su banda Kaliente, realizada el sábado 2 de julio en escenario Yanachaga, instalado en el Fundo Cemayu, en Oxapampa (Pasco). ‘La reina de la tecnocumbia’ fue la artista estelar del evento, saliendo a escena después de la presentación del cantante de soul-pop Adrian Bello (pareja de Bruno Ascenzo) y el español, Carlos Sadness.

Rossy War en El Festival Selvámonos 2022

Al igual que lo hizo con la generación del 90, Rossy War logró que los jóvenes asistentes coreen a todo pulmón sus canciones.

“Armó el tono en Selvámonos y no se lo podía creer. No entendía la razón de tanta chibolada junta, escuchándola. Ella no comprende que es parte de nuestra cultura nacional”, escribió emocionada una seguidora en Twitter.

“En mi multiverso había una Ana Gabriel cumbiera, pero resultó ser que realmente se llama Rossy War”, “Rossy War es un ícono pop peruano” , “Solo vine a Oxapampa por Rossy War”, “Qué alucinante que no se vea a sí misma, en la ubicación real que tiene en el universo cultural peruano”, opinaron más internautas.

Rosy War y Milena Warthon

Otro momento que gustó durante la 12va edición del Festival Selvámonos 2022 fue cuando la estrella del pop andino, Milena Warthon se unió a Rossy War para cantar “Nunca pensé llorar”, tema escrito Tito Mauri, por la pareja de la ‘ronquita’, y que fue incluido en su tercer álbum “Como un dulce poema”, de 1997.